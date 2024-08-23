Контрабанда сигарет до ЄС на понад ₴60 млн. – на Буковині повідомлено про підозру ще одному співучаснику схеми

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито ще одного співучасника схеми контрабанди сигарет до країн ЄС.

Наразі ще одному громадянину повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті підакцизних товарів, їх контрабанди та незаконному використанні знака для товарів і послуг (ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4, ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, мешканець Київської області спільно з іншими учасниками налагодив протиправний механізм контрабанди тютюнових виробів до країн ЄС.

Незаконно виготовлену тютюнову продукцію під виглядом відомих торгових марок так звані «експортери» перевозили у спеціально обладнаних цистернах з-під пального через митний пост «Красноїльськ» Чернівецької митниці, вказуючи у митних деклараціях, що прямують за кордон без вантажу.

З незаконного обігу було вилучено понад 800 тисяч пачок сигарет, орієнтовною вартістю понад 60 млн грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 10 млн грн застави.

Раніше в межах цього ж провадження було повідомлено про підозру ще двом особам.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу оперативно-розшукового підрозділу Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора