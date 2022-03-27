Корисна інформація про VPN — якісний спосіб захистити ваше спілкування в Телеграм та інших соціальних мережах
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Що означає (Virtual Private Network)? Простими словами приватна віртуальна мережа для виходу в Інтернет. Використовуючи VPN ваша реальна ІР-адреса (ідентифікатор в мережі) не буде видимий для інших сервісів з якими ви взаємодієте.
Що робить VPN?
приховує вашу ІР-адресу — замінюючи її на публічну ІР-адресу вашого VPN сервісу;
обхід блокувань, що не дають змоги підключитися до бажаного сервісу;
зняття обмежень швидкості, якщо такі наявні на кінцевому сервісі для певної місцевості користувачів.
Які недоліки має VPN?
не завжди така безпечна, якою може здаватися — підключаючись до Інтернету через VPN, ми отримуємо доступ до Інтернету через сервер компанії постачальника VPN. Можливо, наші технічні дані десь зберігаються і до них мають доступ треті особи;
може значно вплинути на швидкість з’єднання з Інтернетом;
безкоштовні VPN мають певні недоліки: дратівлива реклама, обмежений обсяг даних, повільне з’єднання, нестабільність роботи тощо;
деякі VPN-клієнти (додатки) можуть додатково використовуватись як шкідливе програмне забезпечення.
Надаємо перелік безкоштовних VPN-ресурсів:
Windscribe — 10 ГБ безкоштовних даних на місяць з необмеженими підключеннями + має сервери в більш ніж 10 місцях + не потрібні дані вашої кредитної картки для реєстрації + можна використовувати без створення облікового запису
Hide.me — рівень конфіденційності максимальний + має версії для всіх операційних систем і браузерів
Press-vpn — безкоштовний доступ після регістрації за допомогою email-адреси протягом 15 діб, багато варіацій по локаціям
Hotspot Shield – був безкоштовним до 15 ГБ в форматі Basic, але для українців став безкоштовним й у форматі Premium + простий і легкий у використанні інтерфейс + високий рівень безпеки + підходить для будь-якого пристрою.