Коррупция лишает общество средств на борьбу с пандемией и с бедностью

«Коррупция разъедает все общество», – заявил Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, открывая Специальную сессию, посвященную борьбе с коррупцией, отмыванием денег и нелегальными финансовыми потоками. На отдельном мероприятии в ходе сессии будет обсуждаться связь коррупции с пандемией COVID-19, пишет сайт ООН .

«Коррупция процветает в условиях кризиса, – заметил Волкан Бозкыр. – коррупционеры пользуются тем, что пандемия создала трудности в том, что касается, например, цепей поставок и инфраструктуры по всему миру». Он призвал правительства принять конкретные меры, препятствующие коррупции, особенно сейчас, когда по всему миру идут кампании вакцинации.

Кроме того, по данным группы FACTI, во время пандемии, когда 131 млн человек оказались в нищете, состояние миллиардеров выросло на 27,5 процента, причем огромное количество средств – порядка одной десятой мирового ВВП может скрываться в виде оффшорных финансовых активов, что не позволяет правительствам собирать налоги в полном объеме.

«Мы должны извлечь уроки из нынешнего кризиса, для того, чтобы мы были готовы справиться со следующим», – сказал турецкий дипломат и пригласил участников сессии принять участие в специальном мероприятии, посвященном коррупции во время пандемии.

«Но не будем делать вид, будто до пандемии COVID-19 этой проблемы не существовало, – подчеркнул Волкан Бозкыр. – К сожалению, в нашем взаимосвязанном и взаимозависимом мире транснациональные финансовые преступления и коррупция стали обычными явлениями». По его словам, коррупция подрывает доверие граждан, ослабляет верховенство закона, препятствует построению мира и приводит к нарушению прав человека.

Председатель Экономического и Социального Совета Мунир Акрам добавил, что коррупция ограничивает возможности бедных слоев населения и женщин, углубляет неравенство и «пускает на ветер» средства, столь необходимые для развития. По его словам, обуздание коррупции позволит высвободить порядка триллиона долларов, которые можно потратить на достижение Целей устойчивого развития.

Акрам поддержал идею создания механизма, который бы отслеживал незаконные финансовые потоки, коррупцию и взяточничество – это было одной из рекомендаций уже упомянутой группы FACTI – Группы высокого уровня, изучавшей транспарентность и подотчетность международной финансовой системы. Члены группы, а это бывшие мировые лидеры и управляющие центральных банков, руководители компаний и организаций гражданского общества и представители научных кругов, пришли к выводу, что, например, через схемы отмывания денег ежегодно проходит до 2,7 процента мирового ВВП. Правительства теряют до 600 миллиардов долларов в год в результате того, что корпорации регистрируются в государствах, где не взимаются налоги.

Председатель Генассамблеи считает, что нынешняя Спецсессия должна мобилизовать всесторонний «ответ» на проблему коррупции, и особую роль в этом необходимо отвести неправительственным организациям и гражданскому обществу.

«Мы не сможем выйти из нынешнего экономического спада, не предприняв коллективных усилий для того, чтобы покончить с коррупцией, — сказал Волкан Бозкыр. – Каждое государство-член ООН, да и каждый человек без исключения обязаны проявлять бдительность, принимать предупредительные меры и отстаивать верховенство закона».