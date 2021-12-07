Кто и как может получить гражданство Германии и можно ли купить немецкий паспорт?

Большинство иммигрантов мечтают переехать в высокоразвитую и стабильную Германию. Упрощенный порядок предоставления гражданства этой страны раньше распространялся на выходцев из стран бывшего СССР, которые имели немецкие или еврейские этнические корни. Остальные категории иностранцев могли рассчитывать на программу натурализации.

В 2005 году миграционное законодательство было изменено. Возможность получить немецкий паспорт появилась у многих иностранцев, которые:

родились на территории Германии;

состоят в браке с гражданином этой страны;

воспользовались программой иммиграции для предпринимателей;

имеют близких родственников, являющихся гражданами ФРГ;

получили статус беженца.

Также гражданство доступно для обладателей «голубой карты ЕС» и усыновленных детей в возрасте до 18 лет. Отдельно продолжает действовать процедура репатриации для немецких евреев, об этом и других законных способах оформления гражданства Германии пишет сайт https://assistpoint.ru/grazhdanstvo/germaniya/

Гражданство по праву рождения

Этой схемой могут воспользоваться те иностранцы, как минимум один из родителей которых имеет паспорт гражданина Германии. Другие родственники (бабушки, дедушки и прочие) роли не играют.

Кто может получить гражданство?

Родившийся на территории страны человек может рассчитывать на предоставление паспорта в том случае, если оба родителя имеют вид на жительство или один из родителей является гражданином ФРГ. Причем претендент на получение паспорта все равно должен жить на территории страны какое-то время. Кроме стандартного пакета документов требуется подтвердить факт родства с гражданином страны.

Кто не может претендовать на подданство?

Право на получение паспорта гражданина ФРГ автоматически не предоставляется тем детям, родители которых в момент их рождения находились на ее территории в качестве туристов или приехали на лечение. Раньше такое положение действовало, т.е. гражданство мог получить любой человек, родившийся в Германии, независимо от других обстоятельств. Когда иностранцы стали этим злоупотреблять, власти страны внесли соответствующие изменения в законодательство.

Гражданство супруга (супруги)

Этой формой могут воспользоваться иностранцы, состоящие в законном браке с гражданином Германии, прожившие на ее территории не менее 6 лет. Причем состоять в браке надо 3 года. Кроме этого требуется сдать экзамен по немецкому языку.

Иммиграция по работе и через бизнес

Проще всего легализоваться в ФРГ через трудоустройство, обладая востребованной профессией, высокой квалификацией и знанием немецкого языка. Но Германия заинтересована в притоке из-за границы и простой рабочей силы, и предприимчивых граждан, активно занимающихся бизнесом. Воспользоваться этой формой предоставления гражданства намного проще, чем другими. Если иностранец откроет свою компанию или фирму на территории ФРГ, либо вложит определенную сумму в бизнес в виде инвестиций, то он и члены его семьи могут получить разрешение на постоянное проживание даже без знания языка.

Натурализация

Эта форма подразумевает предоставление гражданства тем иностранцам, которые прожили на территории страны долгое время. Например, если человек был студентом местного вуза, а после его окончания устроился на легальную работу либо занялся научной деятельностью на территории ФРГ. Минимальный срок проживания в этом случае должен составлять 8 лет. Помимо этого существует процедура ренатурализации, т.е. восстановления гражданства тем, кто от него отказался или потерял по каким-то причинам.

Возможно ли купить немецкое гражданство?

Многих интересует вопрос, можно ли купить немецкий паспорт? Просто так купить в прямом смысле слова настоящий законный паспорт гражданина ФРГ невозможно. Существует вариант либо воспользоваться программой предоставления гражданства иностранным предпринимателям (за инвестиции), либо, например, вложить деньги в образование своего ребенка, чтобы он стал сначала студентом немецкого вуза, а потом и устроился на работу в Германии. Если он, прожив определенное количество лет в стране, получит ее паспорт, то сможет потом помочь и своим родителям получить разрешение на постоянное проживание.

Двойное гражданство

Возможность иметь второй паспорт много лет является предметом споров среди немецких политиков. С 2015 года разрешено иметь два паспорта тем людям, которые родились здесь, но чьи родители являются иммигрантами.

Получение паспорта гражданина ФРГ – это довольно сложный и долгий процесс. Поэтому многие иностранцы останавливаются уже на первых этапах. Но если есть большое желание, то найти нужную программу и возможности для ее использования можно всегда, отмечают эксперты сайта об иммиграции Assistpoint.