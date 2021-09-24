Кто несет ответственность, если из камеры хранения магазина исчезли ваши вещи

Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда охранник магазина просит вас оставить вещи в камере хранения, прежде чем войти в торговый зал? Имеет ли он на это право, и кто будет нести ответственность, если ваши вещи исчезнут.

Об этом пишет Информатор Деньги.

Ответы на все эти вопросы можно найти в постановлении Кабинета Министров Украины № 833 «Об утверждении Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров».

Может ли охранник не впустить вас в магазин с вещами

Любой магазин или предприятие, которое ведет экономическую деятельность, должны обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей. Исключение – такие же товары, которые реализуется в данном магазине. Об этом говорится в пункте 21 Постановления.

Получается, если вы пришли в продуктовый магазин с хлебом, который купили в другой булочной, то вы обязаны сдать его в камеру хранения. Если же в ваших личных вещах нет товаров, которые можно приобрести в этом магазине также, то сдавать их в камеру хранения не обязательно.

Если говорить о том, имеет ли право охранник не пустить вас в магазин, то ответ – нет. В своей деятельности он руководствуется в том числе и Законом Украины «Об охранной деятельности». Статья 10 этого Закона прямо указывает, что совершать действия, которые посягают на права, свободы и собственность физических лиц, а также ставят под угрозу их жизнь и здоровье, честь, достоинство и деловую репутацию, запрещается.

Кто несет ответственность за вещи в камере хранения: вы или магазин

Если вы оставили свои вещи в камере хранения, то всю ответственность за них несет только магазин, несмотря на объявления об обратном, которые нередко можно увидеть в торговом зале. Эти надписи прямо противоречат требованиям Гражданского кодекса Украины. Именно на администрацию магазина возложена обязанность создать условия для хранения вещей покупателей.

Таким образом, когда вы кладете свои вещи в камеру хранения магазина, то тем самым передаете, а магазин в свою очередь принимает их на хранение. Это подтверждается выдачей номерного жетона или другого знака, который удостоверяет принятие вещи на хранение (ч. 3 ст. 937 Гражданского кодекса Украины). Фактически, вы заключаете с администрацией магазина договор хранения.

Должен ли магазин компенсировать вам утрату или повреждение вещей

Отметим, что если хранение осуществляется бесплатно, то хранитель (в нашем случае – магазин) обязан заботиться о вещи, как о своей собственной (п. 2 ст. 942 Гражданского кодекса). В случае потери или повреждения вещей, принятых на хранение, магазин должен возместить все убытки (ст. 950 и 951 Гражданского кодекса Украины):

в случае утраты (нехватки) вещей – в размере их стоимости;

в случае повреждения вещей – в размере суммы, на которую уменьшилась их стоимость.

Что делать, если ваши вещи пропали из камеры хранения

В первую очередь вызывайте администрацию и охрану магазина. Если договориться о добровольной компенсации стоимости пропавших вещей не удастся, тогда:

вызывайте полицию и требуйте составления протокола относительно исчезновения вещей; требуйте изъятия видеозаписей с камер наблюдения магазина; фиксируйте все происходящее на камеру своего телефона; возьмите контактные данные покупателей, которые стали свидетелями события.

Если магазин не признает свою вину – обращайтесь в суд с исковым заявлением о возмещении не только прямого материального ущерба (т.е. стоимости пропавших вещей), но и морального ущерба, который был нанесен вам в результате бездействия администрации магазина.

Елена Морозова