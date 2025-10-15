Кто и когда придумал мерч и почему печать на термокружках  обеспечивает тысячи “контактов”

Практически любой предмет сегодня можно брендировать, но максимальную отдачу приносят те, что обладают высокой утилитарностью, долговечностью и эмоциональной ценностью.

Современный человек постоянно в движении. Кофе или чай “с собой” — это уже не роскошь, а ежедневная рутина. Термокружка идеально вписывается в этот сценарий, сохраняя напиток горячим по дороге в офис, на прогулке или в путешествии. Использование собственной многоразовой кружки вместо бумажных или пластиковых стаканчиков в кофейнях — это явный маркер ответственного потребления. Бренд, который дарит термокружку, автоматически ассоциируется с заботой об окружающей среде.

Поэтому та же печать на термокружках обеспечивает тысячи “контактов” с логотипом компании на протяжении всего срока службы. Человек пользуется ею каждый день, и бренд становится частью его повседневной жизни.

Кто и когда придумал такой мерч?

Концепция промо-продукции зародилась в США в конце XIX века. Ее пионером считается Джаспер Фримонт Мик (Jasper Freemont Meek), владелец небольшой газеты в городе Кошоктон, штат Огайо.

Примерно в 1886 году он искал способы загрузить свой печатный станок в периоды простоя. Однажды он увидел, как школьница уронила свои книги в грязь. Это натолкнуло его на идею. Он предложил местному обувному магазину Cantwell Shoes напечатать их рекламу на холщовых сумках для книг и раздать их школьникам.

Идея оказалась невероятно успешной. Дети с удовольствием носили эти сумки, и реклама магазина была у всех на виду. Мик быстро понял потенциал этой концепции и начал печатать логотипы на других предметах: мраморных кубиках, используемых как пресс-папье, календарях и линейках. Вскоре его конкурент, Генри Бич (Henry Beach), подхватил эту идею, и так родилась целая индустрия рекламных сувениров, которую мы сегодня знаем как промо-продукцию или мерч.

Наиболее востребованные группы промо-сувениров

На основе анализа рынка и эффективности кампаний эксперты проекта Gifter https://gifter.com.ua/ru выделяют несколько ключевых групп товаров.

Посуда и товары для напитков – это абсолютный лидер последних лет. Сюда входят керамические кружки, бутылки для воды, стаканы и, конечно, термокружки. Их популярность обусловлена ежедневным использованием, что обеспечивает многократный контакт с брендом.

Классика промо-индустрии – одежда и текстиль. Футболки, худи, кепки, поло. Главное преимущество — человек становится “ходячей рекламой” бренда. Качественная и стильная одежда воспринимается как полноценный подарок и формирует лояльность.

Пауэрбанки, флеш-накопители, беспроводные зарядки, портативные колонки. Эта категория имеет высокую воспринимаемую ценность. Подарок в виде полезного гаджета всегда вызывает положительные эмоции и воспринимается как дорогой и современный.

Ручки, блокноты, ежедневники, календари. Несмотря на цифровизацию, это до сих пор одна из самых массовых и эффективных категорий. Они постоянно находятся на рабочем столе клиента или партнера, напоминая о компании.

Эко-сумки (шопперы), рюкзаки для ноутбуков, спортивные сумки. Они предлагают большую площадь для брендирования и очень практичны. Особенно актуальны шопперы в контексте тренда на экологичность и отказ от пластиковых пакетов.

Перспективы тренда

Перспективы развития промо-рынка колоссальны, и двигаться он будет в нескольких ключевых направлениях.

Первое – это уход от концепции “один подарок для всех”. Будущее за глубокой персонализацией, когда промо-продукт ощущается как созданный специально для конкретного человека.

Что это значит на практике. Это не просто нанесение имени на ежедневник. Это возможность для получателя самому “сконструировать” свой подарок. Например, через онлайн-конфигуратор выбрать цвет худи, расположение логотипа, добавить свои инициалы или даже уникальный принт. Технологии, такие как 3D-печать и продвинутая цифровая печать, сделают кастомизацию массовой и доступной. Представьте, что крупная IT-компания дарит сотрудникам рюкзаки. Но вместо одинаковых для всех, она отправляет ссылку на внутренний портал, где каждый сотрудник может выбрать модель рюкзака, цвет, добавить съемные нашивки (патчи) со значками проектов, над которыми он работал, и указать, где разместить свое имя. Такой мерч становится не просто вещью, а личным артефактом, отражающим путь человека в компании.

Кроме того, ожидается, что тренд на экологичность перейдет на новый уровень. Будет недостаточно просто использовать переработанный материал. Компании будут обязаны демонстрировать полную прозрачность цепочки поставок.

Ценность будет смещаться от самого предмета к опыту, который он дает. Мерч станет ключом к получению новых впечатлений или частью комплексной услуги.

Таким образом, промо-сувениры из простых носителей логотипа превратятся в высокотехнологичные, персонализированные и социально ответственные инструменты для построения глубоких и долгосрочных отношений с аудиторией.