Культурна спадщина під загрозою: прокуратура вимагає повернути державі землі пам’ятки черняхівської культури ІІІ-V століття

Харківською обласною прокуратурою у листопаді 2023 року подано до суду низку позовних заяв щодо повернення у державну власність земельних ділянок загальною площею 11,5061 га та вартістю понад 389,7 млн грн, що розташовані в межах стародавнього «Поселення Валки-ІХ», яке ще у 2011 році наказом Міністерства культури України визнано пам’яткою археології місцевого значення.

Встановлено, що вказані земельні ділянки незаконно вибули з державної власності та передані органами Держгеокадастру в приватну власність фізичним особам для сільськогосподарських потреб. При цьому ці земельні ділянки фактично є землями історико-культурного призначення та можуть перебувати виключно у державній власності.

Вилучення їх з власності держави можливе лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини.

Подальше розорювання та засівання сільськогосподарськими культурами території невідтворної пам’ятки археології призведе до її пошкодження або навіть руйнування, що може спричинити непоправну шкоду культурному надбанню держави та невідворотну втрату майбутніми поколіннями громадян України свого історичного спадку.

Це стало підставою для пред’явлення відповідних позовів в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації.

Наразі Валківським районним судом Харківської області на вимогу прокурора накладено арешт на земельні ділянки та заборонено проводити на них будь-які сільськогосподарські, будівельні, земельні та інші роботи, що можуть призвести до пошкодження або знищення об’єкту культурної спадщини.

Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з Департаментом культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації.

Харківська обласна прокуратура