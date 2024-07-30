“Купівля авто – не нагальна потреба” – заявив міністр фінансів в якого дві преміум автівки одну з яких він купив минулого року

Якщо запровадять військовий збір у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації – це не буде проблемою ані для авторинку, ані для покупців.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Мінфін отримує критику від автодилерів, які заявляють, що запровадження військового збору з 1 вересня в в розмірі 15% на купівлю авто при їх першій державній реєстрації призведе до тінізації ринку. Марченко припускає, що це може статися: «Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком».

Міністр фінансів зауважує, що купівля автомобіля наразі не є нагальною проблемою.

«У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили. Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ», – йдеться у заяві.

При цьому в самого міністра, лише в декларації значаться 2 автівки AUDI A6 та MINI Cooper SE, право на користування останньої його дружина набула 01.01.2023.