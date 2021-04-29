Курс національної валюти до долара та євро трохи зміцнів в обмінниках

У квітні економічні настрої в Україні були значно більш оптимістичні, ніж минулого місяця. Індикатор настроїв в економіці з урахуванням сезонних коливань трохи збільшився. Таким чином, він досяг трохи вищого рівня з січня цього року, але звичайно ще не вийшов на свій рівень який був безпосередньо перед початком пандемії коронавірусу. Тим часом Нацбанк вчора трохи зміцнив курс національної валюти до долара, зафіксувавши його в позиції 27.75 гривні за долар.

У деяких обмінних пунктах американська валюта навіть трохи нижче курсу НБУ. Наприклад курс долара в Тернополі в обмінниках мережі KIT GROUP становив 27.73 гривні за долар, а в Києві навіть 27.72 гривні за долар.

При цьому курс євро, національний регулятор закріпив в позиції 33.64 гривні за євро. В ЄС же у четвер єдина європейська валюта опинилася під тиском після первинного зростання. Ближче до вечора його продавали за 1.2106 доларів. Вночі в четвер його обмінний курс досяг 1.2150 дол. США / євро, що стало максимальним з кінця лютого.

У обмінниках України євро теж трохи опустився в ціні. Так курс євро в Тернополі склав 33.43 гривень за євро, а в Києві вже 33.50 гривень за євро.

Як бачимо, помітної різниці в курсах валют між різними регіонами не спостерігається. Курс валют в Тернополі у випадку з євро трохи нижче ніж в Києві, але з доларом все навпаки.

Тим часом Європейські фондові ринки знизилися в четвер.

У Німеччині різке скорочення запасів нових автомобілів негативно позначилося на розвитку ринку. Трейдери одностайно вказали на поточну нестачу мікрочіпів, через яку виробники автомобілів обмежують їх виробництво. Ключовий німецький індекс під час торгів тимчасово впав нижче 15100 пунктів і в підсумку закрився з падінням на 0,90% до 15154,20 пункту.

Інфляція в Німеччині у квітні також прискорилася до 2%. Прибутковість на ринку облігацій зросла. Однак, за словами аналітика MB Fund Advisory Тіла Мюллера, в даний час це не робить негативного впливу на фондовий ринок, а швидше розглядається як свідчення триваючого відновлення економіки, після локдаунів пов’язаних з пандемією коронавірусу.

Основний французький індекс CAC 40 впав в четвер на 0,07% до 6302,57 пункту, італійський FTSE MIB на 0,74% до 24 278,20 пункту і британський FTSE 100 на 0,03% до 6961,48 пункту. Індекс блакитних фішок єврозони EuroStoxx 50 впав на 0,45% до 3996,90 пункту, а загальноєвропейський індекс STOXX Europe 600 — на 0,26% до 438,77 пункту.