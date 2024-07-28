Киянам повертають гроші за купівлю генераторів та сонячних батарей: умови отримання компенсації

Можна отримати компенсацію у розмірі 75% від вартості техніки.

Київської міської держадміністрація нагадала, що в Києві діє програма часткового відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, придбаних для потреб багатоквартирних будинків. Про це повідомили в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури столичної держадміністрації.

Зазначається, що мешканці можуть отримати компенсацію у розмірі 75% від загальної вартості обладнання, але не більше 80 тис грн.

Хто може звернутися за компенсацією

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

Житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи (ЖБК/ОК);

Юридичні особи, що спеціалізуються на комплексному обслуговуванні об’єктів;

Житлові кооперативи (ЖК);

Багатоквартирні будинки з обраним управителем.

Однак при цьому є певні вимоги до обладнання. Так, компенсації підлягають: бензинові, дизельні, газові генератори; сонячні зарядні станції; інвертори та інше.

І нарешті, щоб отримати компенсацію необхідно подати до районної державної адміністрації: заяву, копію витягу з ЄДР, копію протоколу про вибір управителя (якщо є) та завірену копію видаткової накладної.

Повідомлялось, що починаючи з 27 липня звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ товари, які сприяють відновленню енергетичної інфраструктури України, а також деякі інші категорії товарів. Зокрема, тепер можливе ввезення без мита електрогенераторів, інверторів, літій-іонних акумуляторів та зарядних станцій на їх основі, а також сонячних панелей для ремонту або заміни від пошкоджень і розширення потужності діючих СЕС. // Дзеркало тижня