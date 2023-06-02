Київводоканал попередив про відновлення обов’язкової повірки лічильників води

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №440 від 7 квітня 2023 р. відновлено повірку індивідуальних приладів обліку комунальних послуг. Ухвалене рішення поширюється на усіх виконавців послуг, за винятком тимчасово окупованих територій.

Усі без виключення лічильники централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання з простроченими свідоцтвами мають пройти перевірку.

Згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» повірку індивідуальних приладів обліку здійснюють ліцензовані організації, перелік яких можна знайти на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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