Личная безопасность: что такое физическая охрана?

Правовое демократическое государство обязуется обеспечить проживающему на его территории человеку личную безопасность, не допустить посягательств на жизнь и здоровье каждого члена общества. Несомненным достижением современной цивилизации является признание верховенства закона и права личности на защиту от любых насильственных действий.

Психологическое давление, шантаж, применение грубой физической силы или оружия — такие правонарушения необходимо решительным образом пресекать, а виновные в совершенных преступлениях должны понести справедливое наказание.

Однако на практике правоохранительные органы не всегда в состоянии гарантировать безопасность каждого человека. Поэтому во многих ситуациях не обойтись без привлечения профессионалов, занимающихся физической охраной. Задача опытных специалистов — предупредить посягательства на права и свободы клиента, а в случае необходимости защитить его от любых проявления насилия.

Для достижения такой цели обычно отдают предпочтение сотрудникам частного охранного предприятия с безупречной репутацией, которые обладают должным уровнем боевой и юридической подготовки, оснащены самым современным оборудованием и оружием.

Варианты сотрудничества с профессионалами с целью обеспечения физической охраны

Нанять телохранителя можно для различных целей:

Чтобы разово сопроводить клиента на важную встречу, во время проведения мероприятия с большим скоплением людей, в дороге и прочих ситуациях.

Для организации круглосуточной личной охраны.

С целью обеспечить безопасность выполнения заказчиком своих профессиональных обязанностей.

При необходимости сопровождать клиента в дневное время независимо от места пребывания.

Как работают профессионалы в сфере физической охраны

Работа телохранителя — это не только постоянное сопровождение клиента и молниеносное реагирование на любые изменения ситуации. Сначала профессионалы проводят тщательную подготовку, в ходе которой скрупулезно анализируют, как организовано обеспечение безопасности заказчика. В случае нахождения уязвимостей принимается комплекс мер по их устранению. Также подробно изучаются маршруты следования и места, которые предполагается посетить. Такая рекогносцировка позволяет:

Обеспечить слаженность действий всех принимающих участие в охране подразделений. Помочь быстро и адекватно сориентироваться в случае возникновения внештатных ситуаций или любых изменений планов и маршрутов следования. Минимизировать риски с целью не допустить угрозу здоровью и жизни клиента.

Прежде всего для достижения поставленных целей подбирается соответствующий сложности решаемых задач команда, транспортные средства и оборудование. Важны высокая квалификация не только непосредственно телохранителей, но и технического персонала. Также общий успех зависит от правильного подбора технических инструментов, грамотной настройки и бесперебойности их работы.

Во время анализа локаций, в которых постоянно пребывает защищаемое лицо, проверяется соответствие систем безопасности дома, офисных помещений и других объектов современным требованиям. В результате может быть принято решение об установке или совершенствовании имеющихся систем видеонаблюдения и сигнализации. Также часто требуется введение особого порядка пропуска и контроля за прибывающими на охраняемую территорию лицами.

От тщательности изучения режима дня и мест, которые посещает клиент, зависит правильность составления инструкций. Их получают осуществляющие физическую охрану сотрудники. Также такая подготовка помогает оптимально расставить специалистов с целью недопущения «слабых» мест в схеме дислокации задействованного персонала.