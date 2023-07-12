Лікарі-онкологи звернулися до депутатів ВР із закликом легалізувати медичний канабіс

Кілька десятків онкологів, хірургів та медичних директорів з усієї України підписали відкритий лист до депутатів Верховної ради із закликом прийняти закон про легалізацію медичного канабісу.

Ця речовина полегшить та покращить якість життя пацієнтів, які того потребують, зазначає онкохірург Андрій Безносенко.

Він наводить приклади з іншими речовинами та засобами, які допомагають пацієнтам: гіпс, хімієтерапія, інсулін, морфін тощо.

“Але деякі з не лікарів не знають, що медичний канабіс допомагає здолати наслідки хімієтерапії, лікує ПТСР у військових, допомагає життя пацієнтам з хворобою Паркінсона та, найголовніше, забезпечує прийнятну якість життя у пацієнтів на останньому етапі життя“, – додає Безносенко.

За його словами, більшість лікарів-онкологів підтримують такі законодавчі зміни. Підтвердженням тому є підписи на відкритому листі до депутатів.

У документі вони закликають проголосувати за законопроєкт про доступ до медичного канабісу.

“Якщо у когось є пересторога щодо контролю за вирощуванням та призначеннями, проголосуйте післязавтра №7457 та контролюйте створення та виконання підзаконних актів.

Але проголосуйте, бо пацієнти цього чекають“, – каже лікар.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство у справах ветеранів підтримало легалізацію медичного канабісу.

Підписати закон просять і українські пацієнти. Наприклад, військовий Михайло Бакалюк підірвався на міні на запорізькому напрямку у 2023 році. Йому відірвало ногу. Зараз лікарю вколюють йому знеболювальні, в той час, як цю проблему можна було б вирішити легалізацією медичного канабісу.

Законопроєкт №7457 про використання медичного канабісу зареєстрували в парламенті ще на початку червня 2022 року. Однак кілька разів відправляли на доопрацювання.

28 червня президент під час виступу у Верховній раді закликав депутатів підтримати цей законопроєкт та легалізувати в Україні медичний канабіс. // Українська правда.Життя