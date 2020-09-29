Ліки у 1,5 раза дорожче ринку продала лікарні фірма, яку ловили на дорогих масках

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району» Новоселицької районної ради Чернівецької області замовило препарат Барбовал у півтора раза дорожче від середньої ціни по Україні.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель за березень-червень у системі «Прозорро».

Йдеться про заспокійливий препарат Барбовал виробництва АТ «Фармак» у формі оральних крапель у флаконах №1 об’ємом 25 мл. За даними журналу «Власть денег», до його складу входить сильнодіючий препарат фенобарбітал, який не впливає на перебіг і результат серцево-судинних захворювань, але накопичується у тканинах організму, з часом руйнуючи їх. Як пише у блозі ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун, через токсичність і взаємодію з іншими ліками фенобарбітал заборонений у низці країн.

У вибірку потрапили 105 закупівель, проведених лікарнями, освітніми закладами та іншими замовниками з різних регіонів. Середня ціна склала 24,59 грн. за флакон.

Найдорожче скупився Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району Чернівецької області у компанії «Імуно-Фарм» – 70 флаконів Барбовалу по 39,60 грн. Це на 60%, тобто у понад півтора раза дорожче від середньої ціни по Україні.

Натомість найнижчу ціну отримали військова частина 3018 Нацгвардії у Гостомелі на Київщині від КП «Фармація» Київради та Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни від ТОВ «Вента. Лтд». Вона становила 21,00 грн. за флакон, що майже вдвічі дешевше від лідера рейтингу та на 17% дешевше від середньої ціни вибірки.

У столичних аптеках роздрібні ціни Барбовалу починаються з 22,79 грн. за флакон.

Засновником одеської фірми «Імуно-Фарм» є одесит Віктор Біньямін Пеколок Адлер з Ізраїлю, а керує нею Катерина Єфремова. Адлер також володіє одеським ТОВ «Буд Спожив Союз» із Денисом Заславським з Ізраїлю та Денисом Шпанчуком з Одеси.

До 2019 року «Імуно-Фарм» належав Григорію Бібергалу – ексфутболісту і колишньому президенту ФК «Чорноморець», а до 2018 року – йому ж та Палу Сінгу Равіндеру з Індії.

Заступниця начальника Держлікслужби в Одеській області Валерія Ляшенко-Щербакова вказала в декларації кандидатки на цю посаду за 2018 рік зарплату від «Імуно-Фарму».

Контактний номер телефону «Імуно-Фарму» +38 (048) 233-10-45 також використовують місцеві ТОВ «Берег-Фарм» Ганни Чекіти-Гладкої і ТОВ «Южфарм» Геннадія Чабанюка.

Ганна Чекіта-Гладка – це родичка колишнього нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Геннадія Чекіти: вони разом володіють ПрАТ «Будгідравліка» та низкою інших фірм.

Видання «Монітор» писало, що КП «Дитяча міська поліклініка № 1» Одеської міськради замовила «Імуно-Фарму» тришарові медичні маски зі спандбонду з мельтблауном по 19 грн./шт., тоді як їхня середня ціна для одеських закладів у квітні становила 12 грн./шт.