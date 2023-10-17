Ліквідовано ще 4 «схеми ухилянтів»: одна з них передбачала фіктивне одруження на особах з інвалідністю

Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Організатори цих схем пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Такі «послуги» фігуранти оцінювали від 3 до 12,5 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та способу втечі за кордон.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню до країн Євросоюзу більше сотні потенційних призовників.

Так, в Одесі:

взято під варту місцевого ділка, який за гроші пропонував одруженим чоловікам уникнути мобілізації через оформлення їхнім дружинам фейкової інвалідності.

У подальшому вони могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

При цьому неодруженим «клієнтам» зловмисник допомагав «зареєструвати» фіктивний шлюб із жінками, які мали інвалідність.

При цьому фігурант обіцяв «домовитися» про термінову процедуру укладання шлюбу.

На Закарпатті:

затримано мешканця Берегівського району, який переправляв ухилянтів до сусідньої країни через прикордонну річку. До вартості «послуг» входили рятувальні жилети.

«Пропускна здатність» такого каналу нелегальної міграції становила 5 осіб на тиждень.

В Івано-Франківській області:

затримано ще двох фігурантів. Один з них – посадовець місцевого військкомату, який разом зі спільником переправляв ухилянтів за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

Для цього зловмисники залучили знайомого підприємця-перевізника і вносили недостовірні відомості до системи «Шлях».

Крім того, на території області викрито двох лікарів-психіатрів, які за гроші «приписували» своїм клієнтам фіктивні важкі діагнози, пов’язані з розладом психічного здоров’я.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України