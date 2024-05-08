Ліну Костенко та Валерія Залужного нагороджено званням «Почесний громадянин Києва». «Слуги» бойкотували рішення

Київський міський голова Віталій Кличко, рішенням Київради, в середу, 8 травня, нагородив колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та українську поетесу-шістдесятницю Ліну Костенко званням “Почесний громадянин Києва”.

Про це повідомив Віталій Кличко у Facebook, повідомляють Букви

“Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням “Почесний громадянин Києва” двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного”, – зазначив Кличко.

Вручили відзнаки українським діячам вдома у Ліни Костенко.

“Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості! Валерія Федоровича ми відзначали за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України”, – додав Кличко.

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Під час голосування за присвоєння колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання “Почесний громадянин Києва” народні депутати від “Слуги народу” в повному складі покинули залу.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Білоцерковець/Facebook

“Валерій Залужний став почесним громадянином міста Києва! Саме за це проголосувала Київрада. Фракція “слуг” в повному складі не підтримала це рішення. Більше того, фракція “слуг” в повному складі покинула залу під час голосування за це логічне рішення. Цим жестом “слуги” показали своє ставлення до українських захисників”, – йдеться в повідомленні.