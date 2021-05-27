Лучшие страны ЕС, предоставляющие бесплатное образование для иностранных студентов

Образование в глобальном мире так же важно, как и свобода передвижения. Студенты со всего мира теперь могут иметь возможность учиться в любой стране по своему выбору. Часто это проявляется в результате получения лучшего и качественного образования, а некоторые просто хотят получить реальную отдачу от денег, вложенных в обучение ребенка.

Поэтому многие украинцы сегодня отправляют своих детей на обучение в Нидерландах, в Польше, Германии и других странах, — отмечают специалисты агентства Karandash.

Однако, начиная со знакомства с различным образом жизни, традициями и культурой и заканчивая захватывающим опытом знакомства с другими студентами из других стран в месте учебы, нет никаких сомнений в том, что международное образование включают в себя больше, чем просто академическую работу.

Некоторые страны даже предоставляют своим иностранным студентам стажировку и даже трудоустройство, чтобы они могли внести свой вклад в развитие принимающей страны или даже своей родной страны за счет приобретенных знаний.

Часто иностранные студенты продолжают обучение в странах, которые предоставляют бесплатное образование для иностранцев. Это очень помогает этим студентам сэкономить.

Население некоторых из этих стран невелико, и они едва ли оставили свой след на академической карте, но при этом предлагают бесплатное образование для иностранных студентов, такое образование, которое поможет подготовиться к конкурентному глобальному рынку.

Список стран для бесплатного обучения

В произвольном порядке страны выглядят следующим образом:

Финляндия

Финляндия, страна с населением около 5 542 517 человек, является североевропейской страной, граничащей со Швецией, Норвегией и Россией. Столица, Хельсинки, занимает полуостров и прилегающие к нему острова в Балтийском море.

Система образования в Финляндии лучше по сравнению с американской. Это действительно идеальное место для международных исследований для иностранных студентов.

Уровень приема иностранных студентов в Финляндии довольно высок, но некоторые иностранные абитуриенты также получают отказы из-за несоответствия установленным университетским критериям или неправильно заполненных или неполных заявок.

Нидерланды

Нидерланды — это страна с семнадцатью миллионами жителей, на северо-западе Европы, известная каналами, полями тюльпанов, ветряными мельницами и велосипедными маршрутами.

Нидерланды имеют высокие баллы во многих областях образования, процент приема иностранных студентов в Нидерландах значительно выше среднего, поэтому во всем мире были установлены рекорды по количеству иностранных студентов, продолжающих обучение в голландских университетах.

Швейцария

Швейцария, страна с населением около 8,372 миллиона человек, представляет собой гористую центральноевропейскую страну с многочисленными озерами, деревнями и высокими вершинами Альп.

Эта страна, как известно, вкладывает большие средства в образование, и прием иностранных студентов в университеты Швейцарии часто варьируется в зависимости от образовательного заведения и запрашиваемых курсов. Но в целом в Швейцарии уровень приема довольно высокий, и это хорошая причина, по которой студенты также переезжают туда учиться.

Бельгия

Бельгия, официально Королевство Бельгия, — это страна в Западной Европе, граничащая с Францией, Нидерландами, Германией и Люксембургом. Небольшая и густонаселенная страна, она занимает площадь 30 528 квадратных километров (11787 квадратных миль), а ее население составляет более 11 миллионов человек.

В Бельгии проживают две языковые группы населения: голландскоязычное, в основном фламандское, составляющее около 59 процентов, и франкоязычное, в основном валлонское, которое примерно пересекает культурную границу между германской и латинской Европой.

В Бельгии уровень безработицы среди выпускников очень низкий, что является реальной причиной, по которой некоторые иностранные студенты хотят учиться там.

Дания

Дания, страна с населением около 5,731 миллиона человек, является скандинавской страной, состоящей из полуострова Ютландия и множества островов. Она связана с соседней Швецией через мост Эресунн.

Известно, что Дания тратит самые большие средства на образование: общие расходы на учебные заведения составляют 7,9% ВВП. Это главный приоритет в стране: это была одна из немногих стран, где расходы на образование действительно выросли во время финансового кризиса 2008-2010 годов.

Из-за значительного расширения системы образования в Дании можно только сделать вывод о том, что уровень приема в университеты в Дании довольно высок, и именно поэтому большинство иностранных студентов включают Данию как место для учебы.

Норвегия

Норвегия, страна с населением около 5 233 миллионов человек, — это скандинавская страна гор, ледников и глубоких прибрежных фьордов. Столица Осло — город зеленых насаждений и музеев.

Норвегия вкладывает большие средства в образование, а также в иностранных студентов, которые приезжают в страну на учебу, отменив плату за обучение для способных студентов в норвежских университетах.

Из-за отсутствия платы за обучение иностранные студенты часто переезжают в Норвегию для учебы, а поскольку это благополучная страна, университеты продолжают активно развиваться, увеличивая количество принимаемых студентов каждый год.