Луцька міськрада відмовилася від введення жорсткого карантину і просить поліцію не кошмарити бізнес

Луцька міська рада вирішила не запроваджувати в Луцьку жорсткий карантин попри віднесення міста до «червоної зони» державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: «Волинські новини» з посиланням на засідання позачергової 90 сесії Луцької міської ради 3 серпня

Деталі: Депутати розглянули проєкт рішення про незгоду на запровадження додаткових обмежень у зв’язку з рішенням державної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення Луцька до червоної зони епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19.

Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський розповів, що в місті Луцьку нараховується достатньо карантинних заходів, які ефективно діють, тому нагальної потреби вносити додаткові заходи, аби зупинити економіку міста, немає.

Тому запропоновано, щоб у місті й надалі діяли ті карантинні заходи, що й раніше, незважаючи на рішення комісії з питань ТЕБ та НС. Тож у Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти, транспорт та ін.

У суботу відбулася нарада, де обговорили всі показники щодо епідеміологічного стану.

Профільний заступник міського голови, депутат Костянтин Петрочук запевнив, що «не потрібно зупиняти життєдіяльність міста», а рішення комісії ТЕБ та НС назвав таким, що суперечить Конституції.

Також цим рішенням міськрада звертається до поліції з проханням, аби та утрималася від дій щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення карантину.

Петрочук заявив, що суб’єкти господарювання самі прийматимуть рішення щодо того, чи працювати.

Міська рада, у свою чергу, надаватиме всім охочим юридичну допомогу.

Депутат і радник міського голови Ігор Поліщук зазначив, що незрозуміло, за яким принципом Луцьк віднесли до червоної зони.

На його думку, що протокол державної комісії ТЕБ та НС є незаконним, адже відповідно до ст. 32 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря.

За словами Поліщука, рішення комісії ТЕБ та НС суперечить законодавству і демонструє «правовий нігілізм».

Депутат заявив, що Луцьк без державної допомоги є одним із взірцевих міст у плані боротьби з коронавірусом, а в низці міст ситуація гірша, ніж у Луцьку – однак їх не віднесли до червоної зони.

Припинення руху громадського транспорту, закриття закладів громадського харчування, магазинів, дитячих садків, інших установ може ускладнити ситуацію, вважає Поліщук.

Обранці громади підтримали проєкт рішення, але закликали лучан дотримуватися маскового режиму й безпечної соціальної дистанції в громадських місцях.

Від УП: Тернопільська міська рада також відмовилася знову запроваджувати жорсткий карантин у Тернополі: мовляв жителі просили «не блокувати місто» та не встановлювати режим «червоної зони». За словами мера Сергія Надала, «така блoкада міста була хіба за часів татар».