Львов отказался усиливать карантин после отнесения к оранжевой зоне

«Дополнительно адаптировать город необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев».

Несмотря на то, что по условиям введенного с 1 августа адаптивного карантина Львов отнесен к оранжевой зоне, ограничительные меры усиливать там не будут.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев», — написал он в своем телеграм-канале.

Садовый отметил, что фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил.

Он попросил львовян не быть безразличными к себе и своим близким.

«Маска (на носу тоже) и частая дезинфекция помогут провести это лето в безопасности. Берегите себя и родных! А тем, кто очень интересуется, почему во Львове больше положительных случаев, чем в других областях, советую сравнить количество тестирований», — добавил Андрей Садовый.

Напомним, 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина: регионы разделили на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. Красная зона предусматривает строгие ограничения, включая запрет работы общественного транспорта.

В оранжевой зоне запрещается деятельность заведений размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек. // LB.ua