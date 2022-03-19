Люди в кризис в основном делают ставку на золото, швейцарские часы и произведения искусства.

Люди, которым по разным причинам срочно нужны деньги, снова все чаще получают их в ломбарде и центре выкупа. Во время эпидемии, а теперь и войны спрос на такие услуги вырос еще больше.

Ломбарды существуют в Украине уже давно. Спрос на такие услуги был самым высоким за последние два года, — отмечают эксперты рынка, намекая, что эпидемия, безусловно, ускорила спрос на их услуги, как в сфере залогов, так и прямой покупки, а война ускорила этот процесс. В силу различных обстоятельств многие люди оказываются в ситуации, когда им нужны деньги. По словам эксперта представляющего часовой ломбард https://tsiferblat.ua/, причин и историй людей, которые их посещают, много.

«Но я бы не стал объяснять эти истории, потому что это конфиденциальные отношения между нами и нашими клиентами», — честно сказал он. Чаще всего сегодня закладывают и покупает золото — золотые украшения и инвестиционное золото, более дорогие швейцарские часы таких марок, как «Ролекс», «Омега» и им подобных, а также произведения искусства — картины, статуэтки.

Проверка и оценка

Каждый предмет, поступающий в ломбард, тщательно осматривается и оценивается командой экспертов. По словам специалиста компании, команда оценщиков состоит из экспертов из разных областей, так как объекты, которые клиенты приносят на оценку, тоже очень разные. Доступна и онлайн оценка, поскольку сегодняшние цифровые технологии позволяют это делать на расстоянии.

Бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни проверяются и оцениваются как правило сертифицированным геммологом. В случаях, когда часы являются оригинальными, он также дает заключение о сохранности часов, так как часы более высокого ценового диапазона (Ролекс, Омега и т.д.) необходимо ежегодно сдавать в сервисный центр, чтобы убедиться, что все комплекты часов работают как надо, — пояснил он. Поэтому тем кто намеревается таким образом продать часы именитого швейцарского бренда, не стоит беспокоиться о профессиональной экспертизе.

Оценку золота выполняет ювелир, который при необходимости ремонтирует или обрабатывает украшение, чтобы оно было исправно и легче продавалось.

Как только заложенный или купленный предмет появляется на рынке, к нему может быть большой интерес, а иногда предмет продается более длительный период времени. Речь идет не только о предметах, которые остались от залогов, но ломбарды также покупают много предметов напрямую у клиентов, при необходимости их также ремонтируют или переделывают, в случае украшений, чтобы сделать его более презентабельным и легким для продажи.

Самый ходовой товар швейцарские часы

Когда дело доходит до часового искусства, никто не сравнится со швейцарским производством или дизайном. Каждое известное имя, какое только можно придумать в отрасли, имеет часть или, может быть, даже все производство на швейцарском рынке.

Эта индустрия настолько велика, что даже модные бренды, решившие начать с часового дела, ищут лучшие компоненты для часов и производят их в Базеле или Женеве. Покупка ваших первых роскошных швейцарских часов — это инвестиция на всю жизнь.

В компании «Циферблат» составили список из 10 швейцарских часов, которые, по их мнению, наиболее популярны не только у нас, но и во всем мире:

TAG Heuer Formula 1

Longines Master Collection

Zenith Class Elite

Oris Diving Prodiver Date

Jaeger-LeCoultre Reverso

Vacheron Constantin Patrimony

Breitling Professional Aerospace

Rolex Milgauss

Omega Seamaster Planet Ocean

Patek Philippe Calatrava

Роскошные часы популярны как сложные механические изделия и как символ статуса. Те, кто тратит тысячи евро на механические часы, не ищут инноваций и не нуждаются в часах, которые сообщат им, когда у них будет следующая встреча, у них есть помощники для этого. В мире престижных часов действует правило: покажи мне часы, и я скажу, кто ты.