Люди в кризис в основном делают ставку на золото, швейцарские часы и произведения искусства.

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Люди, которым по разным причинам срочно нужны деньги, снова все чаще получают их в ломбарде и центре выкупа. Во время эпидемии, а теперь и войны спрос на такие услуги вырос еще больше.

Ломбарды существуют в Украине уже давно. Спрос на такие услуги был самым высоким за последние два года, — отмечают эксперты рынка, намекая, что эпидемия, безусловно, ускорила спрос на их услуги, как в сфере залогов, так и прямой покупки, а война ускорила этот процесс. В силу различных обстоятельств многие люди оказываются в ситуации, когда им нужны деньги. По словам эксперта представляющего часовой ломбард https://tsiferblat.ua/, причин и историй людей, которые их посещают, много.

швейцарские часы

Фото: tsiferblat.ua

«Но я бы не стал объяснять эти истории, потому что это конфиденциальные отношения между нами и нашими клиентами», — честно сказал он. Чаще всего сегодня закладывают и покупает золото — золотые украшения и инвестиционное золото, более дорогие швейцарские часы таких марок, как «Ролекс», «Омега» и им подобных, а также произведения искусства — картины, статуэтки.

Проверка и оценка

Каждый предмет, поступающий в ломбард, тщательно осматривается и оценивается командой экспертов. По словам специалиста компании, команда оценщиков состоит из экспертов из разных областей, так как объекты, которые клиенты приносят на оценку, тоже очень разные. Доступна и онлайн оценка, поскольку сегодняшние цифровые технологии позволяют это делать на расстоянии.

Бриллианты, драгоценные и полудрагоценные камни проверяются и оцениваются как правило сертифицированным геммологом. В случаях, когда часы являются оригинальными, он также дает заключение о сохранности часов, так как часы более высокого ценового диапазона (Ролекс, Омега и т.д.) необходимо ежегодно сдавать в сервисный центр, чтобы убедиться, что все комплекты часов работают как надо, — пояснил он. Поэтому тем кто намеревается таким образом   продать часы именитого швейцарского бренда, не стоит беспокоиться о профессиональной экспертизе.

Оценку золота выполняет ювелир, который при необходимости ремонтирует или обрабатывает украшение, чтобы оно было исправно и легче продавалось.

Как только заложенный или купленный предмет появляется на рынке, к нему может быть большой интерес, а иногда предмет продается  более длительный период времени. Речь идет не только о предметах, которые остались от залогов, но ломбарды также покупают много предметов напрямую у клиентов, при необходимости их также ремонтируют или переделывают, в случае  украшений, чтобы сделать его более презентабельным и легким для продажи.

Самый ходовой товар швейцарские часы

Самый ходовой товар швейцарские часыКогда дело доходит до часового искусства, никто не сравнится со швейцарским производством или дизайном. Каждое известное имя, какое только можно придумать в отрасли, имеет часть или, может быть, даже все производство на швейцарском рынке.

Эта индустрия настолько велика, что даже модные бренды, решившие начать с часового дела, ищут лучшие компоненты для часов и производят их в Базеле или Женеве. Покупка ваших первых роскошных швейцарских часов — это инвестиция на всю жизнь.

В компании «Циферблат» составили список из 10 швейцарских часов, которые, по их мнению, наиболее популярны не только у нас, но и во всем мире:

  • TAG Heuer Formula 1
  • Longines Master Collection
  • Zenith Class Elite
  • Oris Diving Prodiver Date
  • Jaeger-LeCoultre Reverso
  • Vacheron Constantin Patrimony
  • Breitling Professional Aerospace
  • Rolex Milgauss
  • Omega Seamaster Planet Ocean
  • Patek Philippe Calatrava

Роскошные часы популярны как сложные механические изделия и как символ статуса. Те, кто тратит тысячи евро на механические часы, не ищут инноваций и не нуждаются в часах, которые сообщат им, когда у них будет следующая встреча, у них есть помощники для этого. В мире престижных часов действует правило: покажи мне часы, и я скажу, кто ты.

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