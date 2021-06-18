Массовое отравление в Харькове: люди ели суши в ресторанах «Мафия» и «Якитория»

Два ресторана на улице Квитки-Основьяненко в Харькове, где, предположительно, отравились посетители, закрыли для проверки Госпродпотребслужбой.

Как сообщила «Суспільному» заместитель городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан, заболевшие накануне ели суши в ресторанах «Мафия» и «Якитория».

По ее словам, почувствовали себя плохо 34 человека, сейчас в больницах в состоянии средней тяжести находится 25 из них.

«Остальные — в легкой форме, они выписаны домой. Ели суши. Я думаю, виной сырая рыба», — сказала вице-мэр.

Светлана Горбунова-Рубан добавила, что взяты все анализы, а также открыто уголовное производство.

По состоянию на 12 часов 17 июня по данным экстренных сообщений из больниц №31 и №19 (детская) было зарегистрировано 25 случаев заболевания, среди которых 19 взрослых и шесть детей, отмечает местное издание «Status quo».

Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести.