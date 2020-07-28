Медіарух‌ ‌закликав розслідувати ‌спроби‌ ‌суддів‌ ‌ОАСК‌ ‌‌отримати‌ ‌доступ‌ ‌до‌ ‌телефону‌ ‌журналістки‌ ‌

Із високою ймовірністю, підозрювані використовували протиправні методи здобуття такої інформації, без відповідного рішення суду.

Медіарух‌ ‌закликає правоохоронців розслідувати ‌спроби‌ ‌суддів‌ ‌Окружного апеляційного суду Києва (ОАСК) ‌‌отримати‌ ‌доступ‌ ‌до‌ ‌телефону‌ ‌журналістки‌ «Слідства.Інфо» Євгенії Моторевської, використовуючи, з високою ймовірністю, протиправні методи здобуття такої інформації, без відповідного рішення суду.

«Нещодавно із оприлюднених Національним антикорупційним бюро матеріалів слідчих дій, у яких записані розмови керівництва Окружного адміністративного суду Києва, стало відомо, що голова ОАСК Павло Вовк та його заступник Євгеній Аблов намагались отримати доступ до телефону журналістки «Слідства.Інфо» Євгенії Моторевської, яка зробила розслідування про Аблова», — йдеться в заяві Медіаруху.

Зауважуються, що з «плівок» випливає, що фігуранти записів намагалися дізнатися з ким розмовляла телефоном журналістка «Слідства.Інфо» Євгенія Моторевська використовуючи, з високою ймовірністю, протиправні методи здобуття такої інформації, без відповідного рішення суду.

За інформацією «Слідство.Інфо», керівники суду зацікавилися даними про контакти журналістки після того, як Моторевська підготувала матеріал про святкування Абловим дня народження в ресторані «VaBene» в центрі Києва 13 квітня 2019 року. За даними НАБУ, після виходу матеріалу Євген Аблов питав у Павла Вовка, чи можливо отримати дані про дзвінки журналістки за 13 квітня й кількома днями раніше.

«Медіарух засуджує будь-які спроби незаконного стеження за журналістами. Подібна діяльність посадових осіб суду не має нічого спільного зі здійсненням неупередженого і справедливого правосуддя, тому закликаємо українські органи правопорядку до невідкладного та прозорого розслідування цього факту й притягнення винних осіб до відповідальності», — наголошується в заяві.

Нагадаємо, 21 липня Національне антикорупційне бюро викликало на допити 10 підозрюваних осіб в рамках кримінального провадження, по якому 17 липня в Окружному адміністративному суді Києва працівники бюро проводили обшуки.

На оприлюднених НАБУ записах фігуранти справи обговорюють можливість дістати доступ до телефону журналістки «Слідства.Інфо» Євгенії Моторевської. // Тиждень