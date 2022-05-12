Медіаспільнота закликає відсторонити від участі в національних марафонах проросійських ведучих

Українські журналісти та правозахисні організації закликають відсторонити від участі в національних телемарафонах та інших медійних марафонів, що називають себе “національними”, ведучих, які багато років підігрували ворогу та поширювали кремлівську пропаганду.

Про це йдеться у зверненні до Президента України та міністра культури та інформаційної політики України щодо участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах національних марафонів “Єдині новини”, Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе “національними”.

Йдеться насамперед про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.

Як ідеться у зверненні, ці ведучі просували кремлівські наративи про зовнішнє управління США Україною, “дискримінацію” російської мови, “громадянську війну” на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо.

“На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція”, – йдеться у зверненні.

Автори звернення закликають Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство культури та інформаційної політики України та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру.

“Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому”, – йдеться у зверненні.

Звернення відкрите для підписання, відправляйте свої ПІБ та приналежність до медіа чи організацій на пошту [email protected].

Наводимо повністю текст звернення:

Звернення українських журналістів та громадських організацій до Президента України та Міністра культури та інформаційної політики України щодо участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах національних марафонів “Єдині новини”, Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе “національними”.

З початком повномасштабного наступу Російської Федерації державні, суспільні та приватні телеканали України змогли обʼєднатись, аби протистояти ворогу на інформаційному фронті. Єдині новини стали новим і унікальним досвідом, коли в час війни медіа не піддані жорсткій цензурі, а продовжують поширювати важливу для суспільства інформацію від ходу бойових дій до людських трагедій і перемог.

Втім, у національних марафонах, включаючи іномовний канал FreeДом та інших медійних марафонів, що називають себе “національними”, беруть участь телеведучі, які ще донедавна працювали на телеканалах, власниками яких були проросійські політики. Інформаційна політика цих каналів базувалася на просуванні кремлівських наративів про зовнішнє управління США Україною, “дискримінацію” російської мови, “громадянську війну” на Донбасі, правомірність загарбання Росією Криму тощо. Для цього застосовувалися різноманітні методи від фейкових слухань у Конгресі США до марафонів про “соросят”, розповідей про “біолабораторії США” та навіть спроб телемостів із росією. Йдеться перш за все про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову та Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле. Ми занепокоєні участю цих людей у марафонах, які покликані бути обʼєднаною інформаційною зброєю проти російських фейків та пропаганди.

Україна вже більше двох місяців протистоїть російській агресії. Паралельно з цим влада напрацьовує механізми для майбутнього відновлення українських міст та інфраструктури. Аби не повторити помилки постмайданного періоду, коли частина принишклих політиків і діячів досить скоро відчули безкарність та почали поширювати проросійські наративи і відверті фейки в ефірах телеканалів, маніпулюючи громадською думкою на емоціями громадян України, ми закликаємо Нацраду, МКІП та власників телеканалів, які беруть участь у марафонах, відсторонити цих ведучих від ефіру, забезпечити перевірку цих людей, а до цього часу дати публічну оцінку їхньої участі в марафонах “Єдині новин”, Freedom та інших медійних марафонів, що називають себе “національними”. Ми пропонуємо звернутися до моніторингових організацій, які готові надати Нацраді та МКІП аналітичні довідки щодо діяльності цих телеведучих протягом 2014–2022 років.

На фоні того, що жоден із них не визнав публічно факт багаторічного підігравання ворогу, подальша участь цих ведучих в ефірах може бути використана ними як індульгенція.

Розраховуємо на швидку реакцію представників української влади, в першу чергу Президента України Володимира Зеленського та Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Зараз український медіапростір має шанс очиститись і запустити створення інституту репутації, аби вберегти Україну від повторення історії в майбутньому.

Заяву підписали:

Медіа, журналісти та організації:

ГО “Свідомі.Медіа”

ГО “Центр досліджень визвольного руху”

Дарія Гірна, журналістка “UA: Суспільне мовлення”

Медіарух

Наталя Соколенко, журналістка Українського радіо, Національна суспільна телерадіокомпанія України

ГО “Інститут масової інформації”

Дмитро Тузов, ведучий “Радіо НВ”

Мирослава Барчук, телеведуча UA:Суспільне Мовлення

Олег Базар, LB.ua

ГО “Детектор медіа”

Вадим Карп’як, журналіст

Тетяна Трощинська, Громадське радіо

Інститут демократії імені Пилипа Орлика

Громадське радіо

Ганна Хіночик, журналістка інформаційно-аналітичного порталу “Четверта влада”

“Редакція журналу “Український тиждень”

ГО “Жіночий Антикорупційний Рух”

Юрій Орловський, журналіст телеканалу “Україна 24”

Олена Кук, кореспондентка каналу “Україна”

В’ячеслав Лакомкін, кореспондент “Сьогодні” (ТОВ “Новинна група Україна”)

Юлія Безбородько, платформа іномовлення України, телеканал “ДОМ”

Гацко Валентин, провідний фахівець аналітик Департамент стратегічного маркетингу АТ НСТУ (UA:Суспільне Мовлення)

Роман Сухан, провідний ведучий НСТУ, Суспільне

Василь Богайчик, кореспондент телеканалу “РАДА”

Наталка Колтун, редакторка Українського радіо Тернопіль

Дмитро Пальчиков, керівник аудіонапряму в The Ukrainians Media

Ельвіна Сеітбуллаєва, кореспондентка ТРК “Україна”

Оксана Гавриш, журналістка рівненської агенції журналістських розслідувань «Четверта влада»

колектив “Львівського порталу”: Андрій Котенський, Наталія Дуляба, Ольга Денисяка та Анастасія Диняк

Артем Джепко, спеціальний кореспондент телеканалу “Україна”

Яна Брензей, журналістка та ведуча програми “Вікна Новини”, СТБ

Тетяна Павліченко-Кушнір, журналістка-фрілансерка

Наталія Чуловська, журналістка-фрілансерка, піарниця

Михайло Басараб, політолог, співзасновник громадянської ініціативи “Закрий пельку Кремлю”

Микола Шпира, редактор порталу itsider.com.ua

Андрій Мокроусов, видавництво й часопис “Критика”

Євген Назаренко, спеціальний кореспондент телеканалу “Україна”

Володимир Торбіч, головний редактор АЖР “Четверта влада”

Антоніна Торбіч, заступниця головреда АЖР “Четверта влада”

Марина Синьоока, спеціальна кореспондентка телеканалу “1+1”

ГО “Рух ЧЕСНО”

Мар’яна Світящук, журналістка проєкту ЖВЛ, “1+1”

Тетяна Гаврилюк, кореспондентка каналу “Україна”

Катерина Садловська, журналістка Суспільного

Роман Онишкевич, голова ГО “Центр експертних досліджень “Тема”

Юрій Коваленко, телеоператор телеканалу “Україна”

Анна Брикова, кореспондентка каналу “Україна”

Громадська медійна організація “Тернопільський Медіа Центр”

Богдан Амосов, Радіо НВ

Надія Заславська, SMM-менеджерка Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ)

Георгій Марінов, кореспондент телеканалу “Україна”

Влада Сичкова, головна спеціалістка Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Інна Денисюк, журналістка інтернет видання Рівненщини “Горинь.інфо”

Кирило Чеботарьов, журналіст НВ

Богдан Барбіл, екс-власкор УТ і телеканалу “Рада” в Закарпатті, журналіст, Ужгород

Яніна Соколова, телеведуча, журналістка

Дарина Бубнюк, журналістка, колишня журналістка телеканалу “Еспресо”

Анастасія Кримова, кореспондентка телеканалу “Україна”

Денис Сєдашов, журналіст XSPORT

Андрій Яніцький, Еспресо ТБ

Христина Стець, ведуча Українського радіо, Національна суспільна телерадіокомпанія України

Лавриненко Вікторія, The Ukrainians Media

Лілія Коцюк, редакторка ТОВ “Інформаційне агентство “ХМ-ІНСАЙД”, Хмельницький

Редакція агенції новин GALKA.IF.UA, Івано-Франківськ

Ольга Сніцарчук, журналістка

Проєкт “Медіаплатформа”

Михайло Головненко, телеоператор телеканалу “Україна”

Василь Величко, телеоператор каналу “Україна 24”

“Слідство.Інфо”

Юрій Луканов, фрілансер

Олександр Докієн, головний редактор онлайн-медіа “Шпальта”

Содель Владислав, фотожурналіст, фрілансер

Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни “Як не стати овочем”

Марина Асмолова, спеціальна кореспондентка каналу “Україна 24”

Юлія Забєліна, журналістка “Телеграфу”

Texty.org.ua

Анна Намісник, головна редакторка ІА “Автопоміч.інфо”, Львівщина

Юлія Мироненко, письменниця, режисерка, членкиня ради ГО “Українська гільдія режисерів”

Тарас Плахтій, незалежний дослідник політичних партій

Сергій Смальчук, журналіст, телеведучий

Юлія Ковтун, журналістка 4 каналу

Олександр Григоров, журналіст, Харків

Тетяна Лугіна, кореспондент, радіоведуча ТРК Вежа, Івано-Франківськ

Володимир Пиріг, випусковий редактор ZAXID.NET

Світлана Поваляєва, письменниця, поетка, членкиня ПЕН

Валерій Романенко, кандидат економічних наук, Національна академія наук України Тарас Давидюк, головний редактор “Горинь.інфо”

Сергій Депутат, журналіст НВ

Марина Баранівська, журналістка, редакторка, “Детектор медіа” та “Українське радіо”

Олексій Панич, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

Ольга Михалюк, спеціальна кореспондентка телеканалу “Україна”

Марина Дубина, кореспондентка каналу “Україна 24”

Юлія Чаплінська, журналістка НСТУ

Андрій Столярчук, спортивний коментатор, заслужений журналіст України

Олександра Ширко, редакторка каналу “Україна 24”

Артур Гребенюк, фрілансер

Орина Легащова, журналістка телеканалу XSPORT

ГО “Тернопільський прес-клуб”

Сергій Сіваченко, журналіст-фрілансер, Хорошів, Житомирська область

Віталій Біловол, старший інспектор відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області

Аліна Кучеренко, платформа іномовлення України, телеканал “ДОМ”

Павло Ковріжних, старший звукорежисер медіагрупи Starlight Media

Ірина Каблучко, ведуча тематичних рубрик ТРК “Україна”

Ольга Гриневич, телеведуча “Лото-Забава”, радіоведуча DJFM

Аліна Мазур, випускова редакторка “1+1”

Михайло Будченко, кореспондент КО Вишгородське радіомовлення ВМР

ГО “Українська гільдія режисерів”

Петро Балог, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського, Київ

Богдан Куфрик, журналіст газети “Експрес”

Ольга Волинець, редакторка телеканалу “Україна 24”

Оксана Максимлюк, журналістка “Суспільне мовлення”

Олена Рибінська, кореспондентка 5 каналу

Наталія Косінова, журналістка, редакторка UA:ПЕРШИЙ

Ігор Гулик, головний редактор сайту “Еспресо.Захід”

Валентина Бикова, аналітикиня, медіаекспертка Міжнародного центру протидії російській пропаганді

Галина Умблат, членкиня Всеукраїнської спілки краєзнавців, журналістка, Фонд св. Володимира, Львів

Оксана Кіріченко, журналістка, редактор ТРК “Регіон” (Харків), членкиня НСЖУ

Тетяна Ситник, ГО Насіннєва скарбниця

Анна Костюченко, журналістка каналу ICTV

Юрій Квітень, програмний директор, радіоведучий, ТРК «Такт» м. Вінниця

Громадська організація “Тут і Зараз” (Кондитерська компанія «Лукас»)

Руслан Халапов, журналіст, шеф-редактор новин телеканалу UA:Крим

Дар’я Кінша, кореспондентка “UA: Суспільне мовлення”

Наталія Мазіна (Павленко), журналістка журналу “Країна”

Агенції новин КУРС (kurs.if.ua), Івано-Франківськ

Андрій Стельмах, редактор ТРК “Київ”

Наталія Лагодинська, відеомейкерка-фрілансерка

Леся Луцюк, pr-менеджерка Суспільного мовника

Володимир Гарець, заступник головного редактора Tribuna.com Україна

Євгеній Морі, шеф-редактор Суспільне Культура (UA: Суспільне Мовлення)

Андрій Бабік, сценарист, президент Гільдії сценаристів України

Гільдія сценаристів України

Григорій Кузнєцов, журналіст-фрілансер

Людмила ТАРАН, письменниця, журналістка, членкиня НСПУ (з 1984 р.), Асоціації Українських письменників

Олена Пшенична, сценаристка, креативний продюсер, Новий канал

Олексій Комаровський, кіносценарист

Надія Лещик, Служба освітнього омбудсмена

Андрій Когут, автор та ведучий подкасту «Давай з понеділка!»

Леся Головата, кореспондентка 5 каналу

Віктор Дяченко, журналіст, ведучий «Ранку на Суспільному»

Ірина Саєвич, кореспондентка Суспільного телебачення

Павло Лісниченко, журналіст “Бігус.Інфо”

Роман Сов’як, журналіст і ведучий «TV 21 Унгвар»

Зимогляд Світлана, Еспресо ТВ

Іра Ухіна, кореспондентка телеканалів “Україна” та “Україна 24”

Карина Лазарук, ГО “Медїологія”

Володимир Молодій, журналіст видання “Локальна історія”

Анастасія Карп’як, співголова ГО «ААЦ «ЧАС ГРОМАД»

Данило Мокрик, журналіст Bihus.Info

Онищенко Світлана Валентинівна, колишня редакторка ТОВ «РА «Публіка» (Маріуполь)

Вікторія Степаненко, журналістка “Наш Київ”

Анастасія Бабій, стендап-комікеса проєкту “Підпільний Стендап”, колумністка Wonderzine Україна, телеведуча-коментаторка телеканалу ТЕТ

Всеволод Поліщук, письменник, колишній журналіст, автор ТГ-каналу “Поліщук рекомендує”

Вікторія Волошина, редакторка 5 каналу

Вальчук Анна-Марія Олександрівна, Voxeupor

Дмитро Журавель, журналіст, головний редактор сайту ШоТам (shotam.info)

Інна Коваль, редакторка відділу «Промисловість» бізнес-порталу Mind.ua

Катерина Соляр, телеведуча “24 каналу”

Юлія Пазенко, провідна ведуча спортивних програм НСТУ, заслужена журналістка України

Добровольська Дарина, кореспондентка ТРК “Україна”

Дмитро Лиховій, головний редактор інтернет-видання «Новинарня»

Олексій Шуміленко, голова ГО «KPI TV»

Катерина Селецька, радіоведуча

Володимир Зиль, голова ГО “Центр суспільних дій “Сівітас”

Юрій Конкевич, сайт «Ракурс», FanprojectVolyn

Анна Валевська, ведуча каналу “Еспресо”

Анна Аленькова, журналістка телеканалу “Еспресо”

Ірина Коваль, ведуча телеканалу “Еспресо”

Павло Багмут, фотокореспондент агентства УКРІНФОРМ

Ревин Вадим, арт-директор в Starlightmedia

Микола Пасаман, член НСЖУ, Волинь

Купріянчик Юлія, дизайнерка

Когут Софія Василівна, журналістка телеканалу “Еспресо”

Сизоненко Анжеліка, телеканал “Еспресо”

Дмитро Дробот, ГО «Харківський Антикорупційний Центр»

Ольга Шилкіна, телеведуча, журналістка

Руденко Інна Володимирівна, журналістка-фрілансерка, сценаристка

ГО “Львівський медіафорум”

Юрій Трохимчук, спортивний журналіст, член НСЖУ і АСЖУ

Чуднівець Анастасія Сергіївна, Українська громада в Тромсо (Норвегія)

Людмила Гаврилюк, кореспондентка ТРК “Україна”

Олександр Стегній, доктор соціології, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАНУ

Богдана Неборак, The Ukrainians Media

Bihus.Info

Ірина Яворська, фотографиня, мультимедійна журналістка

Женя Моторевська, головна редакторка hromadske

Христина Коціра, операційна редакторка hromadske

Вікторія Бега, заступниця головного редактора hromadske

Євган Софія, менеджер “Суспільне:Крим”

Олександр Гашпар, блогер-розслідувач, Чернігів

Бунт Олена Сергіївна, журналістка,телеведуча

Уляна Бойчук, випускова редакторка 4 каналу

Юрій Бондар, ГО “Конфедерація журналістських організацій України”

Тарас Дудей, ведучий новин “ТАВР Медіа”

Оксана Зінковська, спеціальна кореспондентка телеканалу “Україна”

Ніна Кур’ята, медіаекспертка

Ольга Клінова, The Ukrainians Media

Андрій Будкевич, історик мистецтва, журналіст

Оксана Ременяка, кандидатка мистецтвознавства, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Ірина Подоляк, голова правління ГО “Коаліція дієвців культури”, громадська діячка

Ірина Божко, фрілансерка, членкиня НСЖУ

Юлія Шпачинська, телеведуча Прямого каналу

Олексій Кузьменко, ведучий телеканалу СК1, Житомир

Кривда Марина, журналіст, газета «Голос України»

Таран Василь, режисер «Україна» та «Україна 24»

Денис Войтенко, директор ТОВ «Редакція-медіацентр «Вісті», смт Пулини, Житомирська область

Юрій Доник, актор театру і кіно, телеведучий

Наталя Боднар, керівниця відділу новин сайту 24 каналу

Катерина Мацюпа, журналістка, гостьова редакторка «Громадського радіо»

Світлана Самойленко, телеканал “Еспресо”

Сергій Зятюк, журналіст, сайт 24 каналу

Альона Романюк, фактчекерка проєктів «По той бік путінської брехні», «НотаЄнота»

Андрій Погорілий, редактор, телеканал «Еспресо»

Шепель Фелікс Сергійович, ВМГО «Європейська молодь України»

Ігор Шавро, провідний ведучий телеканалу UA:Перший

Скляренко Анастасія Сергіївна, журналістка Радіо Люкс ФМ

Фоззі, музикант гурту ТНМК

Зубкова Ірина, літературна редакторка

Тамара Лозова, журналістка

Анастасія Кушпіт, журналістка 24 каналу

Олена Косенко, письменниця, блогерка

Сергій Степаненко, телеоператор телеканалу 1+1

Микитенко Тетяна, журналістка, авторка проєкту Рагулі

Ольга Кисла, виконавча продюсерка, телеканал “Еспресо”

Ярослава Нікітюк, журналістка АЖР “Четверта влада”

Ольга Мігель, письменниця

Зоя Казанжи, журналістка, членкиня ПЕН Україна

Катерина Венжик, СЕО Speka.Media

Оля Андрушко, контент менеджерка в відділі продажу серіалів, канал «Україна».

Олена Ремовська, ведуча UA: Суспільне мовлення

Калінка Наталія, випускова редакторка новин «UA:Київ» (Суспільне мовлення)

Максим Чумак, кореспондент телеканалу «Донбас»

Телеграм-медіа “Це Запоріжжя”

Олеся Котубей, журналістка Суспільне Культура

Юрій Макаров, Суспільне телебачення

Комітет Незалежної медіа-профспілки України

Крупник Інна Олексіївна, журналістка PromoteUkraine, незалежна медіаплатформа Брюсселя

Дар’я Коваль, кореспондентка Суспільного телебачення

Христина Яцків, телеведуча “Еспресо”

Сацик Ангеліна Олександрівна, колишня журналістка UA:Крим (Суспільне)

Ірина Сорока, журналістка “Суспільне Крим”

Миронишена Тетяна Романівна, стажерка у Wonderzine media

Дарина Максимець, заслужена журналістка України, Чернівці, видавництво “Букрек”

Оксана Лоїк, журналістка

Альберт Цукренко, шеф-редактор ТО суспільно-політичного мовлення НСТУ

Поліщук Тетяна Ігорівна, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Ольга Приходько, керівниця проекту на телеканалі СТБ

Олександр Півнюк, телеканал “Еспресо”

Громадяни, які підтримують:

Мар’ян Носович, свідомий громадянин України

Артем Коломієць, свідомий громадянин України

Роман Маріненко, свідомий громадянин України

Андрій Книр, свідомий громадянин України

Володимир Гіжовський, українець, громадянин Молдови

Галина Прилуцька, юрист

Ольга Іщенко, свідома громадянка України

Юрій Обиход, свідомий громадянин України

Дмитро Миколайович Піддячий, свідомий громадянин України

Оксана Миколаївна Ничипорук, свідома громадянка України

Олег Романов, свідомий громадянин України

Багненко Костянтин Федорович, військовий пенсіонер, свідомий громадянин України

Сергій Кум, свідомий громадянин України

Волинець Валентина Петрівна, свідома громадянка України

Пархоменко Ольга Михайлівна, архівістка

Юсипчук Світлана Володимирівна, педагог

Шкіль Ігор Анатолійович, свідомий громадянин України

Саржан Ігор, свідомий громадянин України

Юлія Костянтинівна Багненко, свідома громадянка України

Рясний Павло Васильович, свідомий громадянин України

Олександр Козицький, студент-історик з Києво-Могилянської академії

Володимир Сенчук, патріот України, волонтер

Самсонюк Юрій Миколайович, свідомий громадянин України

Шевчук Лариса Іванівна, вчитель інформатики

Свінчук Володимир Володимирович, заступник директора з навчально-виховної роботи Ліцею № 17 Львівської міської ради

Жуган Оксана Юріївна, учителька

Волкович Владислав Миколайович, свідомий громадянин України

Дідик Євген Єгорович, волонтер, громадянин України

Моргун Надія, громадянка України, держслужбовиця

Піхлик Петро Михайлович, свідомий громадянин України

Данило Олексійович, свідомий громадянин України

Воронкевич Катерина Ігорівна, свідома громадянка України

Арсенюк Наталія, вчителька

Драгунова Анастасія, свідома громадянка України

Конєв Андрій Володимирович, свідомий громадянин України

Ковалевський Павло Ярославович, свідомий громадянин України

Жучок Руслан Анатолійович, свідомий громадянин України

Гречко Олександр Володимирович, свідомий громадянин України

Скверис Анісія-Анастасія Русланівна, студентка ДДПУ

Пекач Юрій Сергійович, свідомий громадянин України

Березанський Олександр Миколайович, свідомий громадянин України

Волошенко Олександр Вадимович, правник, адвокат АО «ФІРМА»

Крам Ярослав Володимирович, адміністратор бухгалтерського ПЗ

Мукоїд Валерій Михайлович, військовий пенсіонер

Мукоїд Вікторія Валентинівна, свідома громадянка України

Олійник Анна Степанівна, свідома громадянка України

Саржан Валентина Ігорівна, свідома громадянка України

Ольга Богатир, свідома громадянка України

Журба Олеся, економіст, свідома громадянка України

Лизанчук Василь Васильович, доктор філологічних наук Львівського національного університету імені І.Франка, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення ЛНУ ім. Івана Франка

Воронкевич Ярослав Станіславович, свідомий громадянин України

Анатолій Кугута, свідомий громадянин України

Басун Богдан Геннадійович, свідомий громадянин України

Горбенко Олена, свідома громадянка України

Садовнича Марина Олександрівна, свідома громадянка України

Солов’єнко Ольга, свідома громадянка України

Катерина Ярославівна Марчук, свідома громадянка України

Поліщук Ірина, адвокатка

Крюков Денис Миколайович, свідомий громадянин України

Жила Ірина Василівна, свідома громадянка України, держслужбовиця

Стеценко Карина Іванівна, генетик, свідома громадянка України

Бундзяк Василь, інженер-будівельник, свідомий громадянин України

Ірина Бистрицька, свідома громадянка України

Прокопчук Вадим Миколайович, свідомий громадянин України

Кубіцька Діана Василівна, юристка АО “Dexis Partners”

Лесик Володимир Олексійович, свідомий громадянин України.

Катерина Кухаренко, свідома громадянка України

Чепульська Марія Олексіївна, свідома громадянка України

Ольга Півень-Півнюк, свідома громадянка України

Коваль Алла, свідома громадянка України

Інститут масової інформації