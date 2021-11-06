Миколаївський суд скасував умовне для водія, який зробив жінку інвалідом, і заґратував його на 4 роки

Миколаївський апеляційний суд замінив водію умовне покарання реальним позбавленням волі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 1 листопада.

У липні 2019-го в селі Баштанка в темну пору доби п’яний чоловік збив машиною велосипедистку. Водій виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з велосипедом.

Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, стала інвалідом І групи і втратила можливість самостійно ходити.

Водій провину не визнав і розповідав, що йому на зустріч їхала якась машина і засліпила очі, тому він не помітив потерпілу, яка перетинала дорогу на велосипеді. Лише побачив людину на капоті, коли та впала спиною на лобове скло. Обвинувачений намагався переконати суд, що зіткнення відбулося на смузі руху його автомобіля, після чого вони з друзями навіщось відкотили автомобіль на зустрічну смугу, де він і перебував до прибуття поліції. Але це спростовувалося протоколом огляду місця події та висновками експертиз.

Суд вирішив, що саме водій був винен у ДТП, бо виїхав на зустрічну смугу, по якій їхала велосипедистка і остання не могла запобігти аварії.

Водночас суд першої інстанції вважав, що обвинувачений може виправитися без ізоляції від суспільства. Брався до уваги його молодий вік, малолітня дитина на утриманні і відсутність судимостей. Чоловіка було засуджено до 4 років позбавлення волі зі звільненням з іспитовим терміном 2,5 роки.

Потерпіла і прокурор оскаржили вирок вимагаючи тюремного покарання. Жінка повідомила, що обвинувачений не допомагав у її лікуванні та навіть не вибачився за свій вчинок.

Апеляційний суд погодився зі скаргою і попередній вирок скасував, ухваливши новий. Водія засудили до 4 років в’язниці.

У своєму вироку апеляційний суд пояснив, що перша інстанція лише формально врахувала таку обтяжуючу обставину, як перебування водія в стані сп’яніння, що через дії водія потерпіла втратила можливість ходити.

Потерпілій присудили 150 тисяч моральної шкоди (64 тисяч — за рахунок страхової компанії і 86 тисяч — з обвинуваченого). Апеляційний суд розмір компенсації не збільшив.