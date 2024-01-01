Мінфін прокоментував інформацію про нібито появу податку на перекази на картку

Там зазначили, що в Нацстратегії відсутні відповідні заходи.

У Міністерстві фінансів України відреагували на чутки про нібито запровадження оподаткування будь-яких надходжень на банківські картки фізичних осіб. Там наголосили, що в тексті Національної стратегії доходів до 2030 року, з посиланням на яку розповсюджується подібна інформація, такі заходи не передбачені.

Як зазначається в роз’ясненні на сайті, некоректні висновки могли зробити з розділу 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування». У тексті йдеться: «Всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України».

У Мінфіні пояснили, що тут не пишеться про “будь-які” перекази на картку фізособи. А вимога щодо податків на доходи, отримані поза межами підприємницької діяльності, є відображенням загальних принципів оподаткування, які вже працюють в Україні — у розділі IV Податкового кодексу.

“Важливо зауважити: будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади. Більше того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)”, — додали в міністерстві.