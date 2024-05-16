Міністр економіки скасувала наказ про бронювання працівників грального бізнесу і Glovo

За словами Юлії Свириденко, ці фірми зверталися щодо бронювання до Мінцифри, і воно визнало їх критично важливими за трьома підставами.

Перша віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання деяких “технологічних компаній”.

Про це вона повідомила в Facebook, пояснивши рішення суспільним резонансом. Назви “технологічних” компаній вона не уточнила, але в медіа оприлюднювали фото наказу Мінекономіки зі згадками букмекерської компанії, компанії Visa, сервісу доставки Glovo та інших фірм.