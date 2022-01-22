Міноборони України підготувало нову редакцію наказу про військовий облік для жінок за деякими професіями

Міністерство оборони України підготувало нову редакцію наказу про військовий облік для жінок за деякими професіями.

Про це повідомляє портал Мілітарний з посиланням на Міністерво оборони України.

Нову редакцію надіслано на погодження до МВС, СБУ та Служби зовнішньої розвідки України.

У новій редакції залишили 6 професій та 14 спеціальностей, за якими передбачено взяття жінок-співробітниць на військовий облік.

«У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі» — сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

Жінки у Збройних Силах України. Фото: ЗСУ

Переважно йдеться про спеціальності в царинах медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

Остаточний перелік пообіцяли затвердити після обговорення зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ та Службою зовнішньої розвідки. Крім того, у новій редакції хочуть дозволити Генеральному штабу переглядати цей перелік у разі потреби.

Резніков спростував тези, що громадянкам України загрожують штрафи за невчасне взяття на облік, адже законодавство не передбачає покарання для осіб, які вперше стають на військовий облік.

Нагадаємо, 11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи понад 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язує жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що цей наказ виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави. У Міністерстві оборони надали роз’яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок.

Тоді також пояснили, що вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік, якщо вони є представницями певних професій.