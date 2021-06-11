Мінсоцполітики «оптимізувало» соцзахист сімей з дітьми – з 1 серпня скасовують допомогу по догляду за дитиною до трьох років

З 1 липня цього року виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку скасовані. Утім, у Мінсоцполітики намагається це показати як «оптимізацію соціального захисту сімей з дітьми», мовляв, цю допомогу поєднали з виплатою при народженні дитини.

Єдиним виключенням є ті родини, у яких дитина народилася до 30 червня цього року. І лише в цьому випадку ця допомога залишиться у мінімальному розмірі — 130 грн. на місяць.

В Українській Гельсінській спілці з прав людини підрахували: якщо допомога по догляду виплачувалася у мінімальному розмірі (130 грн. на місяць), то втрати кожної сім’ї становитимуть майже 5 тисяч гривень за три роки. А якщо мати отримувала цю допомогу у більшому розмірі (скажімо 500 грн.), то вона втратить 18 тисяч гривень.

Проте, у Мінсоцполітики звітують, що соціальний захист родин з дітьми посилено: «З 1 липня 2014 року розмір допомоги при народженні першої дитини збільшиться на 10 320 грн. і становитиме 41 280 грн. Крім того, відтепер сума не залежатиме від того, якою ця дитина народилася, першою, другою, третьою тощо, державою встановлено фіксований розмір допомоги — 41 280 грн.».

Одразу по народженні дитини родині виплачуватиметься 10 320 гривень. Решту суми допомоги (30 960 грн.) родина отримуватиме впродовж 36 місяців по 860 гривень щомісяця. Про те, що виплати значно скорочуються, якщо народилася друга, третя або більше дитина, у повідомленнях Мінсоцполітики не згадується. Але ж якщо раніше при народженні другої дитини родина отримували 62 тисячі гривень, то тепер — на 21 тисячу менше. Якщо допомога при народженні третьої та наступної дитини донедавна становила 124 тисячі гривень, то зараз — на 83 тисячі менше.

«Загалом навіть анонсоване збільшення допомоги при народженні першої дитини насправді можна вважати тільки умовним оскільки розмір допомоги, яка виплачується одразу, не змінюється взагалі — це трохи більше 10 тисяч гривень, так само не збільшується сума щомісячної допомоги — 860 гривень, збільшується лише час протягом, якого ця допомога виплачується з 2 років до 3 років», — юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк.

І ще один нюанс — офіційно затверджений прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить: з 1 липня цього року — 1,059 тисяч гривень, з 1 жовтня — 1,102 тисяч гривень. Тобто, щомісячна допомога у сумі 860 гривень менша, ніж прожитковий мінімум. Хоча було б логічно урівняти розмір щомісячної допомоги з прожитковим мінімумом для дитини. «Якщо уряд пішов на суттєве зменшення видатків на соціальну сферу, то в першу чергу скорочуватися мали б «професійні» пільги для депутатів, прокурорів та інші види допомоги, які надаються незалежно від того чи потребує конкретна родина цієї допомоги чи ні, і аж ніяк не допомога по догляду за дитиною», — вважає Максим Щербатюк. // slovo.news