Місто Новоград-Волинський на Житомирщині перейменовано на Звягель

Новгород-Волинський район став Звягельським.

Верховна Рада на засіданні 16 листопада ухвалила рішення про перейменування міста Новоград-Волинський у Житомирській області на Звягель, а Новгород-Волинського район – на Звягельський район.

За відповідні постанови 8179 та 8180 проголосували 260 та 266 депутатів, передає кореспондент LB.

У постанові про перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області зазначено, що Житомирська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з поданням про перейменування міста на місто Звягель.

“Перейменування міста Новоград-Волинський ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви – Звягель. Відповідно до матеріалів, наданих Житомирською обласною радою, вказаний населений пункт вперше згадується в письмовій згадці 13 ст. як Возвягель, пізніше з 15 ст. місто мало назву Звягель. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто Новоград-Волинський”, – зазначено у пояснювальній записці.

Питання про перейменування міста Новоград-Волинський було підтримане більшістю жителів населеного пункту, які взяли участь у громадських слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Новоград-Волинською міською та Житомирською обласною радами. // LB.ua