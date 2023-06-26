Мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки

Українські мобільні оператори зможуть за запитом резервувати номери загиблих чи зниклих безвісти бійців на два роки, аби їх не придбали сторонні люди.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки.

Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення “Коханий приєднався до Viber”. Коли його немає серед живих.

Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років”.

Аби запустити функцію збереження номера військового чи військової, їхні родичі повинні звернутися до мобільного оператора.

Алгоритм дій такий:

зверніться до служби підтримки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433;

повідомте номер для резерву;

зазначте, від кого звернення;

очікуйте SMS із рішенням.

Зараз послуга працює в тестовому режимі. // УП