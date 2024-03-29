Молодь все частіше обирає навчання в університетах за кордоном, а не лише у своїй країні

В останні роки спостерігається тенденція серед молоді все частіше обирати навчання в іноземних університетах, а не лише у своїй країні. Як зазначають фахівці агенції освіти за кордоном Edusteps, останнім часом популярним напрямом, на рівні вже звичних Польщі, Чехії, Німеччини та Франції, стає також навчання в Нідерландах https://edusteps.com.ua/country/nl-ua/.

Для українських студентів вибір країни для здобуття вищої освіти залежить від низки факторів, таких як вартість навчання, наявність стипендійних програм, мовні бар’єри та перспективи працевлаштування після закінчення навчання.

Навчання за кордоном як тренд

Експерти агенції повʼязують зростаючу популярність навчання за кордоном з кількома ключовими факторами.

По-перше, це – глобалізація та інтернаціоналізація освіти. Роботодавці цінують міжнародний досвід, багатомовність та здатність працювати у різних культурних середовищах. Навчання за кордоном відкриває такі перспективи. Крім того, деякі іноземні університети пропонують привабливі стипендії та гранти для талановитих студентів з-за кордону.

По-друге, багато престижних іноземних університетів забезпечують високу якість освіти, сучасну інфраструктуру, тісні зв’язки з роботодавцями та визнання дипломів у всьому світі.Здобуття вищої освіти англійською чи іншими провідними мовами дозволяє студентам досконало оволодіти ними, що є великою перевагою на ринку праці.

По-третє, навчання за кордоном відкриває двері для кар’єри не лише на батьківщині, але й в інших країнах, розширюючи горизонти працевлаштування, а життя та навчання в іншому культурному середовищі сприяє набуттю цінних soft skills – адаптивності, комунікабельності, самостійності.

Тому, цілком зрозуміло прагнення отримати конкурентні переваги на глобалізованому ринку праці, здобути якісну освіту, досвід та особистісний розвиток спонукають молодь розглядати навчання за кордоном як важливий крок у своєму житті.

Навчання в Нідерландах

Співробітники Edusteps, які допомагають з оформленням документів для вступу у виші Голландії, зазначають, що вища освіта в Нідерландах дуже популярна серед іноземних студентів з кількох причин:

Нідерландські університети мають чудову репутацію та входять до світових рейтингів кращих вишів. Багато програм пропонуються англійською мовою.

Порівняно з багатьма іншими країнами Європи та США, вартість навчання в Нідерландах є відносно невисокою, особливо для студентів з ЄС/ЄЕЗ.

Нідерланди – космополітична країна з великою кількістю іноземних студентів, що створює інтернаціональну атмосферу та являє собою справжнє мультикультурне середовище.

Нідерланди вважаються однією з найкомфортніших для проживання країн з розвиненою інфраструктурою, високим рівнем життя та високими стандартами.

Країна знаходиться у центрі Європи, що полегшує подорожі та обмін між країнами.

Багато компаній охоче наймають висококваліфікованих випускників, що робить Нідерланди привабливим місцем для початку кар’єри, бо можна працевлаштуватись після навчання.

Тому Нідерланди стали однією з найпопулярніших країн серед іноземних студентів для здобуття вищої освіти. Крім вищезазначеного, система вищої освіти в Нідерландах має кілька характерних особливостей:

Бінарна система.

Є два типи закладів вищої освіти: дослідницькі університети (WO) та університети прикладних наук (НВО). Університети прикладних наук більш зосереджені на практичному навчанні та професійній підготовці. Структура ступенів.

Використовується трирівнева система: бакалаврат (3-4 роки), магістратура (1-2 роки) і докторантура (4+ роки). Багато програм бакалаврату та магістратури викладаються англійською мовою. Академічна свобода.

Студентам надається значна свобода у виборі курсів та темпу навчання. Вони самі формують своє навчальне навантаження. Проблемно-орієнтоване навчання.

Впроваджується підхід до навчання, заснований на вирішенні практичних завдань та кейсів замість простого вивчення теорії. Наукові дослідження.

Провідні дослідницькі університети мають потужну наукову базу і тісно співпрацюють з галузями промисловості. Інтернаціоналізація.

Значна кількість програм англійською мовою та велика частка іноземних студентів створюють інтернаціональне середовище.

В Нідерландах існують два основні навчальні семестри, на які може відбуватися вступ:

Осінній семестр (найпопулярніший):

Зазвичай починається у вересні

Дедлайни для подачі документів зазвичай у січні-квітні того ж року

Весняний семестр:

Починається в лютому

Дедлайни для подачі документів зазвичай у вересні-листопаді попереднього року

Для вступу до університету в Голландії зазвичай потрібні такі документи:

Заповнена анкета вступника.

Копія паспорту/ID.

Диплом про повну середню освіту та академічна довідка/транскрипт.

Сертифікат із знання англійської мови (IELTS, TOEFL або подібний).

Мотиваційний лист.

Резюме.

Рекомендаційні листи (залежить від університету).

Підтвердження оплати вступного внеску.

Для бакалаврату може знадобитися сертифікат Гранської Матури або його еквівалент.

Деякі університети можуть вимагати додаткові документи, такі як портфоліо творчих робіт чи ессе на певну тему.

Варто заздалегідь ознайомитись із вимогами конкретного університету та програми. При потребі, варто звернутись до фахівців які допоможуть зібрати та оформити документи, пройти співбесіду, знайти житло тощо. Процес подачі документів краще починати за 9-12 місяців до бажаного старту навчання.