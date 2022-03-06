Монолог судьи Верховного суда, взявшего автомат для защиты Украины: «Я думаю, что мы свою работу обязательно продолжим, когда победим»

Судья Верховного суда Иван Мищенко оставил работу, вывез семью из Киева, вернулся и вступил в один из отрядов обороны столицы, взяв в руки автомат.

Журналисты издания «Ґрати» встретились с ним и поговорили о том, что творится с судебной системой во время войны и как он принял решение взять в руки оружие.

Судебная система, как и все, пытается подстроиться и работать в условиях военного положения. Для этого руководство Верховного суда инициировало срочные законопроекты, чтобы председатель Верховного суда мог определить суды, которые должны работать.. Если какой-то суд прекращает работу, то ближайший к нему суд, должен работать, и это должен определять или председатель Верховного суда или Высший совет правосудия, по представлению кого-то из этих судов. Чтобы правосудие продолжало осуществляться. Я знаю, что многие судьи первой инстанции продолжают работать.

Особенно это важно по уголовным разбирательствам: решать вопросы содержания под стражей, освобождения, продления срока содержания под стражей и т.п. Но я слышал интервью Ларисы Гольник, что люди продолжают приходить даже на заседания по разводу, по поводу алиментов и т.д. То есть, несмотря на то, что война, люди пытаются решать еще и какие-то бытовые вопросы, и суды более-менее работают.

Каждый на своем месте делает то, что может, то, что нужно для победы. Я решил, что здесь [в отряде обороны] я буду полезнее. Как-то так.

Слава Богу, семья в безопасности. У меня лично желания уехать не было никогда. Единственное, я обезопасил семью и вернулся в Киев, привез гуманитарную помощь: лекарство, одежду, еду. Оружие — нет. И нахожусь сейчас здесь, в Киеве.

Когда-то я, насколько мог, участвовал в Майдане. И вообще, судебная реформа, которая началась на Майдане, и вообще то, что я попал в Верховный суд, это логическое продолжение того, что произошло на Майдане.

Мне сложно комментировать [решение о мобилизации заключенных, которых освобождают с условием, что они будут воевать против российских войск], потому что уголовное право не моя специализация, лучше обратиться к тому, кто в этом лучше разбирается. Но, насколько я знаю, проходили совещания председателя Верховного суда, председателя Уголовного кассационного суда, вместе с генеральным прокурором, с министром юстиции и этот вопрос тщательно прорабатывался. Как это сделать правильно — условно выпускать, на каких условиях и так далее. Этот вопрос обсуждался и подготовлен.

Верховный Суд неоднократно обращался к своим коллегам в Верховных судах [зарубежных стран] с просьбой о помощи, и с просьбой о содействии против российской агрессии. Европейский суд по правам человека уже запретил Российской Федерации совершать агрессивные действия в отношении гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры. И эти меры он ввел только по отношению к одной стороны, по отношению к Российской Федерации это вообще впервые в истории. Насколько мне известно, Верховный суд Польши сейчас помогает нам получить бронежилеты, которые они закупили, они или на границе, или даже пересекли. То есть, мы работаем и на этом международном фронте.

Идей по фиксированию военных преступлений очень много, эта информация прорабатывается, систематизируется, доказательства собираются. Но кроме этого, мы начинаем работу в направлении конфискации активов Российской Федерации как на территории Украины, так и за рубежом, чтобы хоть как-то восстановить то, что они здесь наделали. Поэтому мы сейчас думаем — как это делать, в каких юрисдикциях. Наиболее удачная конструкция — это коллективный иск. То есть коллективный иск в той юрисдикции, где есть активы Российской Федерации или [российских] олигархов. Чтобы забирать средства и направлять сюда, как в бюджет так и людям, пострадавшим от российской агрессии, — два основных направления.

В мирное время мы занимались реформой Высшей квалификационной комиссии судей — это орган, который набирает судей. К сожалению, этот орган не работал почти три года, набор новых судей не осуществлялся и из-за этого возник колоссальный дефицит в системе. То есть не хватало примерно 2500 судей, и это одна из причин, почему дела тянулись так долго. Просто не хватало судей. Это естественно, потому что судьи, которые достигали определенного возраста, или по обстоятельствам здоровья, или по другим причинам уходили в отставку.

Количество судей уменьшалось, а набрать новых судей возможности не было, потому что не работает ВККС. И я вместе с украинскими судьями и иностранными коллегами входил в состав комиссии, которая должна была отобрать новых членов ВККС, которые бы, в свою очередь, набрали новых судей. Я думаю, что мы свою работу обязательно продолжим, когда победим. Но все эти процедуры нужно будет максимально сократить, чтобы система как можно скорее получила новых судей, которые смогут эффективно работать и решать все проблемы, которые у нас будут после победы.

А сейчас, я думаю, нет разницы — кто адвокат, кто прокурор, кто судья, кто обычный гражданин — все мы объединились ради победы, и ради того, чтобы пресечь агрессора. С вопросами отводов и самоотводов мы будем разбираться уже в мирное время.

Хочу сказать, что, с одной стороны, судебная система работает даже в таких тяжелых условиях, в которых мы находимся. Много судей и работников аппарата суда присоединились как к Вооруженным силам Украины, так и к силам территориальной обороны, других формирований и с оружием в руках защищают Украину. Но те судьи, которые совершают судебное производство или ищут пути решения проблем — выполняют важную функцию. Я им за это благодарен. Я горжусь своими коллегами, они молодцы!

Автор: Стас Юрченко; Ґрати