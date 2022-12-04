МОЗ просить тимчасово припинити планові госпіталізації по Україні

Міністерство охорони здоров’я просить тимчасово припинити планові госпіталізації по Україні. КМДА вже направила відповідні рекомендаційні листи до медзакладів столиці.

Згідно з листом МОЗ, що є в розпорядженні видання, така необхідність викликана через російську агресію і можливі аварійні вимкнення електро-, тепло- та водопостачання.

Крім того, в медзакладах регіонів та Києва просять перевірити можливість використання резервного живлення, тепла, незалежних джерел водозабору, запасу ліків тощо.

“Важливо зазначити, що рішення про плановість госпіталізації ухвалює лікар. Водночас є окремі стани – не ургентні, коли, наприклад, зволікання навіть з плановим лікуванням може ускладнити лікування певної патології пізніше. Тоді лікар може ухвалювати рішення про госпіталізацію. І ніхто не скаже йому, що цей випадок є плановим чи не плановим. Це відпрацьований механізм. Ми вже його застосовували під час спалаху COVID-19”, – пояснила Вишневська.

Нагадаємо, раніше в МОЗ попереджали, що в країні в разі тривалого відключення світла призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати медзаклади.

Додамо, глава МОЗ Віктор Ляшко своєю чергою запевнив, українські лікарні не закриватимуться навіть в умовах блекауту.