МОЗ змінило правила продажу опіоїда налбуфіну: раніше його масово відпускали без рецепта

В Україні змінили правила відпуску налбуфіну – сильнодіючого знеболювального ін’єкційного препарату. Відтепер його можна отримати лише за електронним рецептом.

Зміни стосуються лікарських засобів, класифікованих за кодом АТС N02AF – налбуфін, буторфанол, диналбуфін, себакат, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“Винятки передбачені лише для аптек, що працюють у прифронтових районах або в зонах активних бойових дій, де немає технічної можливості виписувати електронні рецепти.

У таких випадках до завершення воєнного стану і ще протягом трьох місяців після аптеки зможуть відпускати налбуфін за паперовим рецептом. Водночас вони зобов’язані зберігати їх упродовж трьох років”,– пояснили у МОЗ.

Чому змінили правила?

Після початку повномасштабної війни в Україні виявили значне зростання виробництва та реалізації препарату. За даними Держлікслужби лише у 2024 році вироблено на 43,4% більше упаковок, ніж у 2021-му, а обсяг продажів (в упаковках препарату) зріс у 2024 році на 37,1%, порівняно з 2021-им.

При тривалому застосуванні налбуфін може спричиняти залежність, а також розвиток толерантності. Тобто організм звикає, а залежній людині з часом знадобиться більша доза. Медики кажуть, що лікувати таку залежність вкрай важко.

Налбуфін можна було придбати за звичайним паперовим рецептом, подекуди аптеки продавали препарат і без нього. Це призвело до неконтрольованого обігу налбуфіну, повідомляли журналісти “Суспільного”.

Тому на початку 2025 року за дорученням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка Держлікслужба провела перевірку обігу налбуфіну в аптеках. Виявилося, що аптеки не могли надати паперові рецепти, за якими відпускали препарат.

“Це свідчить про ризик безрецептурного продажу налбуфіну, що є порушенням законодавства. Запровадження обов’язкового електронного рецепта для налбуфіну – необхідний крок до прозорого контролю обігу препаратів, що мають ризик зловживання”,– зазначили у міністерстві. // УП. Життя