Можна буде купити третину парламенту: Комітет виборців розкритикував ініціативу Зеленського щодо онлайн виборів

Рішення чинної влади щодо запровадження можливості електронного голосування під час чергових загальнонаціональних виборів приховує низку великих загроз.

Про це під час брифінгу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель. За його словами, електронне голосування можуть завдати суттєвої шкоди державі та виборчій системі, зокрема.

Голова КВУ пояснив, що загалом існує три головні ризики пов’язані зі запровадженням “електронного голосування”. Серед них можливе втручання у вибори з боку Російської Федерації. Кошель нагадав ситуацію, яка сталася 14 січня, коли “російські хакери зламали понад 70 державних онлайн ресурсів”.

До того ж за його словами, електронне голосування спровокує значне зростання недовіри до результатів голосування з боку українських виборців.

Великий відсоток українських виборців буде вважати, що вибори були сфальсифіковані, тому що довести чесність і прозорість голосування в мережі Інтернет неможливо. Олексій Кошель Голова Комітету виборців України

Також він зауважив, що можливість фальсифікації виборів шляхом підкупу, який на сьогодні залишається однією з головних складових українських виборів, адже за всю історію спостереження КВУ за виборами “на понад 80% виборчих округів мали місце факти підкупу – прямого і непрямого”.

Кошель підкреслив, що у разі впровадження електронного голосування ефективність механізму купівлі голосів зросте до 90-100%, оскільки діятимуть пункти по купівлі голосів, які неможливо буде перевірити, і де виборець здійснюватиме волевиявлення під наглядом “контролера”.

Докупити в мажоритарному окрузі 7-10 тис. голосів виборців, які будуть достатні для перемоги, потрібно $200-300 тис., що в рази менше, аніж потрібно для повноцінного ведення виборчої кампанії. Олексій Кошель Голова Комітету виборців України

Голова КВУ переконаний, що запровадження електронного голосування дасть змогу купити третину українського парламенту лише за декілька десятків мільйонів доларів.

“І ми можемо прогнозувати, що в разі запровадження електронного голосування механізми підкупу можуть бути значно масштабніші і значно ефективніші, ніж зараз”, – застеріг Олексій Кошель.

Як відомо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна співпрацює з компаніями Apple і Microsoft, для проведення президентських виборів у режимі онлайн.

Нагадаємо, що “Слуги народу” пропонують змінити виборче законодавство і дозволити балотуватися на місцевих виборах навіть у віці 16 років. // «Прямий»