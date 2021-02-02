«Мусорними баками це не закінчиться»: у «Слузі народу» пригрозили колегам з ОП за Ж народним трибуналом

Учора на погоджувальній раді Рабіновіч обізвав владу «рагулями» і представниками пекла.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв пригрозив парламентарям з ОПЗЖ «народним трибуналом». Таким чином він відповів на репліку Вадима Рабіновіча на вчорашній погоджувальній раді, в якій він назвав «слуг народу» чортами.

Потураєв під час виступу з нагоди відкриття п’ятої сесії заявив, що СН є «тонкою червоною лінією», яка відділяє колишніх «регіоналів» від народного трибуналу. Він нагадав про пісню часів Євромайдану «Кожен регіонал — під народний трибунал».

«Я хочу вам сказати, шановні колеги з певної фракції, що ми, слуги народу, яких ви називаєте чортами — ця тоненька червона лінія, яка відділяє вас від народного трибуналу. Бо ми законослухняні люди. І ми ще не вирішили, як будемо реагувати на хамські закиди вчора», — заявив він.

Потураєв додав, що якщо червона лінія буде розірвана, то «з іншого боку радикалізація вже така, що з вами ніхто не буде товаришувати і мусорними баками це не закінчиться. Це закінчиться дуже поганими наслідками».

Народний депутат також закликав «збавити градус емоцій» і триматися у межах цивілізованого парламентаризму.

Рабіновіч під час виступу вчора заявив, що в Україні заборонили книжку Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» і назвав у цьому контексті владу «представниками диявола» і рагулями. Насправді ж твір Булгакова не заборонили – заборона ще з 2019 року діє на ввезення тільки одного конкретного видання з передмовою про представників російського кіно Юрія Кари, Миколи Бурляєва та Валентина Гафта. Ці люди публічно підтримували російську агресію проти України і внесені до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. // LB.ua