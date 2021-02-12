МВС та Нацполіція за закон про зброю, але проти обігу пістолетів

Законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї № 4335 та альтернативний законопроєкт № 4335-1 знаходяться на розгляді у Верховній Раді України. Його ухвалення необхідне, проте МВС і Нацполіція категорично проти в частині обігу короткоствольної зброї. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Наразі обіг зброї в Україні регулюється лише наказом міністра внутрішніх справ №622. Закон потрібний, але ми категорично проти обігу короткоствольної зброї. Це і позиція Президента України також, вона висловлена у відповіді на петицію про дозвіл на короткоствольну зброю», — зазначив заступник міністра.

Антон Геращенко зауважив, що на сьогодні з 21 року кожен, хто не має наркотичної, алкогольної залежності або психічних розладів, має право купити гладкоствольну рушницю. А ті, кому є 25 і вони не мають проблем із законом, можуть отримати дозвіл на нарізну зброю. Цього цілком достатньо, щоб боронити своє житло.

За словами заступника міністра, в США, де дозволена короткоствольна зброя – пістолети, револьвери, кількість загиблих від рук поліцейських – від 800 до 1000 людей на рік. В Америці така статистика, тому що поліцейські часто стріляють в правопорушників, знаючи, що на руках сотні мільйонів одиниць зброї.

«У Великій Британії, де немає дозволу на короткоствольну зброю, кількість умисних вбивств – одне на 100 тисяч жителів. В Японії – 0,2, в Україні – 4,5, в США – 5, в Молдові – 7 вбивств на 100 тисяч жителів», — сказав Антон Геращенко.

Він зауважив, нашій країні не потрібно більше смертей громадян та поліцейських.

Департамент комунікації МВС України