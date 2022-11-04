Мировая статистика владельцев домашних животных: в Италии самые популярные птицы, в Турции меньше всего собак

Количество владельцев различных домашних животных неуклонно растет во всем мире, в том числе в странах с развивающейся экономикой. Делить свой дом с домашним животным — это общий язык, который используется в разных странах и культурах.

Демографические изменения, рост доходов и пандемия Covid-19 побудили все больше людей заводить домашних животных, отмечает издание SharPei Online.

Более двух миллионов человек приютили домашнее животное во время карантина в Великобритании, а в Австралии в разгар пандемии приютили более миллиона домашних животных.

Популяция домашних животных в Китае выросла на 113% в период с 2014 по 2019 год, что совпало с ослаблением ограничений на владение и снижением рождаемости.

Растущий уровень располагаемого дохода на ключевых рынках также тратится на приобретение домашних животных и уход за ними.

Домашние животные играют все более важную роль в семьях, состоящих из одного человека, в семьях без детей и в парах, чьи дети выросли и покинули семейный дом.

Мировая статистика владельцев домашних животных

Глядя на Азию, Европу, Латинскую Америку и Океанию, мы видим, что предпочтительные домашние животные-компаньоны довольно сильно различаются в зависимости от страны и региона.

Например: рептилии популярней всего в Великобритании, в то время как собаки не так популярны в Турции. Тем временем кошки чувствуют себя хорошо в Европе, особенно во Франции, где их примерно в два раза больше, чем домашних собак.

Владение домашним грызуном также становится все более популярным выбором для людей во всем мире, особенно для семей с маленькими детьми. Этих животных иногда называют «карманными питомцами», хотя не все домашние грызуны достаточно малы, чтобы поместиться в кармане. И хотя породы грызунов могут похвастаться разнообразием хомяки, морские свинки, песчанки и мыши — самые популярные домашние грызуны.

Это неприхотливые животные, которые могут жить в клетке небольшого или среднего размера или в стеклянном аквариуме. Это хороший выбор для маленьких детей или занятых людей, которые предпочитают домашних животных, не требующих особого ухода.

По состоянию на 2020 год 38% всех домохозяйств Европейского Союза (88 миллионов домов) владели хотя бы одним домашним животным.

По всей Европе насчитывается около 110,15 миллионов домашних кошек, что делает их домашними животными №1 на континенте.

В Европе самый низкий процент домохозяйств с собакой в ​​Турции — всего 5%.

В Италии около 1,37 миллиона домашних рептилий, что делает ее второй по величине популяцией домашних рептилий после Великобритании (1,45 миллиона) в регионе. При этом породы птиц могут быть самые разные. Италия также имеет самую большую популяцию домашних декоративных птиц в Европе (12,88 миллиона). В целом декоративные птицы являются самыми популярными домашними животными в Италии (12,88 млн), опережая собак (8,3 млн) и кошек (7,93 млн).

Птицы в качестве домашних животных могут стать замечательным выбором для тех, кто найдет время, чтобы узнать, что влечет за собой уход за птицами. Они красивые, общительные и умные. А некоторые из них даже разговаривают! Неудивительно, что популярность птиц-компаньонов растет.

По общему количеству декоративные птицы являются самым распространенным домашним животным в Испании (6,99 миллиона человек), опережая собак (6,73 миллиона) и кошек (3,8 миллиона). Всего в 11% домохозяйств есть хотя бы одна домашняя кошка. В Испании самый низкий процент владельцев кошек в Европе.

В Турции вторая по величине популяция декоративных птиц в Европе (11,2 миллиона), а Испания занимает третье место с 6,99 миллиона.

Во Франции домашних кошек вдвое больше (15,1 миллиона), чем домашних собак (7,5 миллиона). Среди стран ЕС в Румынии самый высокий процент домохозяйств с домашними кошками (47%).

Среди стран ЕС Румыния также делит с Польшей самый высокий процент домашних собак (42%).

В 2021 году 33% домохозяйств Соединенного Королевства (12,5 млн) владели домашними собаками, 12,2 млн — домашними кошками (27%), а 500 000 — домашними голубями (0,8%).

32% домохозяйств в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC)* владеют собакой по сравнению с 26% домохозяйств, владеющих кошками.

16% домохозяйств в Гонконге владеют собакой, по сравнению с 47% в Таиланде.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе на Филиппинах самый высокий уровень владения собаками (67%).

Кошки являются главными домашними животными в Индонезии, их держат 47% домохозяйств.

В Японии самый низкий уровень владения домашними животными в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 72% домохозяйств не имеют домашних животных.

15% домохозяйств во Вьетнаме владеют золотыми рыбками, это самый высокий процент в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По состоянию на 2020 год 64% домохозяйств Новой Зеландии владели домашним животным.

Кошки — самое популярное домашнее животное в Новой Зеландии: 41% домохозяйств имеют хотя бы одну.

В то время как только 9% новозеландских домохозяйств держат домашних рыб, их больше (1,37 миллиона), чем кошек (1,2 миллиона) и собак (851 000).

Домашние животные есть у 61% австралийских семей (5,9 млн).

В Австралии домашних животных больше, чем людей — примерно 29 миллионов домашних животных против 25 миллионов человек.

Примерно в 40% австралийских семей есть хотя бы одна собака, за ними следуют кошки (27%), рыбы (11%) и птицы (9%).

По состоянию на 2019 год Бразилия занимает четвертое место в мире по численности домашних животных: 132 миллиона домашних животных (в том числе 77 миллионов собак и кошек).

Выбор домашнего питомца

Домашние животные являются важной частью домашнего хозяйства людей. Опыт владения домашним животным будет наиболее приятным, если тщательно продумать, какой питомец лучше всего подходит для вашей семьи, дома и образа жизни.

Не оправдавшиеся ожидания являются основной причиной отказа от домашних животных, поэтому важно принимать взвешенное решение, найти время, вовлечь свою семью и тщательно обдумать все связанные вопросы, если вы думаете о грызуне как о домашнем животном.