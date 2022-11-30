На 19 станціях столичного метро можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко
⚡️На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.
Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:
🔴Червоної лінії:
▫️«Академмістечко»
▫️«Житомирська»
▫️«Нивки»
▫️«Берестейська»
🔵Синьої лінії:
▫️«Теремки»
▫️«Іподром»
▫️«Виставковий центр»
▫️«Васильківська»
▫️«Голосіївська»
▫️«Деміївська»
▫️«Тараса Шевченка»
▫️«Почайна»
▫️«Мінська»
▫️«Героїв Дніпра»
🟢Зеленої лінії:
▫️«Бориспільська»
▫️«Харківська»
▫️«Позняки»
▫️«Осокорки»
▫️«Видубичі»
ℹ️Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.Tweet