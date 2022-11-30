На 19 станціях столичного метро можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

⚡️На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками, де доступна можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Знаходяться USB-зарядки на платформах станцій, зокрема:

🔴Червоної лінії:

▫️«Академмістечко»

▫️«Житомирська»

▫️«Нивки»

▫️«Берестейська»

🔵Синьої лінії:

▫️«Теремки»

▫️«Іподром»

▫️«Виставковий центр»

▫️«Васильківська»

▫️«Голосіївська»

▫️«Деміївська»

▫️«Тараса Шевченка»

▫️«Почайна»

▫️«Мінська»

▫️«Героїв Дніпра»

🟢Зеленої лінії:

▫️«Бориспільська»

▫️«Харківська»

▫️«Позняки»

▫️«Осокорки»

▫️«Видубичі»

ℹ️Мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.