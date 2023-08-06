На «Батьківщину-матір» у Києві замість радянського герба встановили тризуб (фото)

Остаточно роботи планують завершити до 24 серпня.

Рано вранці в неділю, 6 серпня, конструкцію тризуба підняли і почали закріплювати на монументі “Батьківщина-мати” у Києві.

Про це повідомив Національний музей історії України у Другій світовій війні.

“6 серпня сталевий Тризуб піднявся на висоту 90 м – до щита найвищого монумента Європи “Батьківщина-мати”. Це сталося в межах проєкту “Тризуб Батьківщини” та процесу декомунізації”, – ідеться в повідомленні.

Після цього робітникам ще належить привести до ладу зовнішній вигляд щита з новим гербом. Для його оновлення було знято частину сталевих плит, що покривають конструкцію щита зовні. Остаточні роботи планують завершити до 24 серпня.