На Буковині прокурори вимагають конфіскувати 22 земельні ділянки власниками яких є громадяни рф

Прокурори органів Чернівецької обласної прокуратури проводять системну роботу щодо відчуження земельних ділянок, власниками яких є громадяни рф.

На підставі опрацьованої упродовж лютого-березня цього року інформації встановлено, що на території Чернівецької області 22 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 15 га перебувають у власності 11 громадян рф, що є грубим порушенням українського законодавства.

Так, згідно з Конституцією України, земля є основним національним багатством та об’єктом права власності Українського народу. Відповідно до ст. 81 Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.

Зважаючи на те, що всупереч зазначеним нормам, громадяни рф не здійснили відчуження вказаних земельних ділянок, прокурори звернулись до суду та наполягають на їх конфіскації. На даний час судовий розгляд триває.

Чернівецька обласна прокуратура