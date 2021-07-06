На Черниговщине 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего «кавалера»

Парень, который скоро станет отцом, заявил, что не знал об уголовной ответственности за секс с несовершеннолетними

В Дроздовке Черниговской области 12-летняя Наталья ждет ребенка от 17-летнего парня. Семиклассница находится на шестом месяце беременности и проживает вместе с отцом будущего ребенка.

Забеременела после первого секса. Сергей предложил, девушка отказалась, но потом передумала. Почему – не знает. А Сергей говорит, что «мечтал стать отцом в 20 лет, а получилось – в 18», передает Суспільне.

«Я сидела в хате, вышла на улицу на лавочку в интернет зайти, когда заходит он во двор. Я сначала смутилась, покраснела, как свекла была красная. Он предложил половой акт. Я сначала отказалась, а потом согласилась. Не знаю почему», – рассказала Наталья о первой встрече с парнем.

Мать Наташи знала о том, что у ее дочери интимные отношения с Сергеем, однако никак этому не препятствовала, поскольку, по ее словам, Наталья пригрозила покончить с собой.

Семья Натальи несколько лет состоит на учете у соцслужб. С девушкой общался психолог, говорит директор Центра социальных служб Куликовского поселкового совета Лариса Карцева.

«Выводы психолога: мать недостаточно уделяла внимания дочери. Как видим, она и сама вела такой образ жизни, поэтому ребенок был без внимания. Мать не ожидала, что такое случится. Сейчас мы посещаем эту семью. Вопрос об изъятии детей рассматривался», – сказала Лариса Карцева.

Зимой у девочки ухудшилось самочувствие и в школе порекомендовали сходить к врачу. После УЗИ оказалось, что девочка уже на 10-й неделе беременности. Поначалу она решительно была настроена делать аборт, однако и врачи, и Сергей убедили ее оставить ребенка.

Врачи из больницы обратились в полицию и сообщили, что у них на приеме была 12-летняя беременная. Сам Сергей не знал, что за интим с несовершеннолетней грозит статья.

«Влюбленные» собираются расписаться и в будущем получить жилье от социальных служб. // «Сегодня»