На Донеччині ДБР викрило працівників воєнкомату, які видавали ухилянтам фіктивні документи для перетину державного кордону

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорського району та двом його підлеглим, які виготовляли «липові» документи для виїзду за кордон.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Ділки у погонах організували сталу схему з видачі фіктивних тимчасових посвідчень військовозобов’язаним та довідок військово-лікарської комісії, в яких зазначалось, що особа непридатна до військової служби.

Начальник територіального центру самостійно підшукував «клієнтів», які бажали виїхати за межі України. Ціна «послуги» складала 2-3 тисячі доларів США.

П’ятьох клієнтів зазначених осіб прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи для виїзду з України у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до злочину осіб та перевіряється ще близько 20 осіб, які могли скористуватися «послугами» ділків.

Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування повідомлено про підозру в утворенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Двом працівницям територіального центру повідомлено про підозру у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.