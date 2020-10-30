На дорогах Киева возобновляют ограничение скорости: когда и где
С 1 ноября на семи улицах Киева, установят ограничение скорости до 50 км/ч с прежних 80 км/ч.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Ограничение скорости до 50 км/ч будет действовать до 1 апреля 2021 года. Сообщается, что оно введено с целью «уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге».
Коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» демонтирует знаки, регулирующие скорость движения на этих участках в весенне-летний период.
Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября будет действовать на таких участках:
- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»Tweet