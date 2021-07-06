На Харківщині у відання держави поверненуто земельні ділянки вартістю майже ₴170 млн.

Господарським судом Харківської області задоволено позовну заяву Харківської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до підприємства про розірвання договорів оренди земельних ділянок вартістю майже 170 млн грн та їх повернення у відання держави.

За інформацією в. о. керівника окружної прокуратури Максима Климовця, встановлено, що протягом 2007 року підприємство уклало низку договорів з Харківською районною державною адміністрацією Харківської області та отримало у довгострокову оренду 3 земельні ділянки для житлової забудови. Площа ділянок, розташованих на території Височанської селищної ради, складає понад 20 га.

Встановлено, що підприємство не виконало умови договору оренди, тобто не використало зазначені земельні ділянки за цільовим призначенням. З моменту укладення договорів на них не побудовано жодного об’єкта, а земельні ділянки перебувають у занедбаному стані.

Порушення умов договору оренди і стало підставою для направлення прокуратурою позову до суду в інтересах держави в особі Харківської районної державної адміністрації Харківської області та Харківської обласної адміністрації.

Наразі рішення суду не набрало законної сили, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури