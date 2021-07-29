На Харківщині у відання держави повернуто земельні ділянки вартістю понад ₴260 млн.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області забезпечено реальне виконання рішення Господарського суду Харківської області про повернення у відання держави земельної ділянки водного фонду вартістю понад 260 млн грн.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, у 2003 році розпорядженням Великобурлуцької районної державної адміністрації підприємству надано в оренду земельні ділянки з водним об’єктом, розташовану поблизу села Новоселівка Великобурлуцького району, для рибогосподарських потреб. Строк договору оренди складав 10 років.

У 2015 році зазначеною районною державною адміністрацією прийнято розпорядження щодо поновлення договору оренди на 20 років, на підставі чого укладено додаткову угоду.

Вказане розпорядження прийнято з перевищенням повноважень, передбачених ст. 122 Земельного кодексу України. Відповідно до додаткової угоди, поновлювалась оренда інших земельних ділянок, тобто з іншими кадастровими номерами. Загальна площа вказаних земель складає майже 60 га. При цьому частина земельних ділянок площею понад 10 га належить до земель лісогосподарського призначення та перебуває у постійному користуванні ДП «Куп’янське лісове господарство».

Таким чином, фактично змінено цільове призначення земельної ділянки площею 10 га із категорії земель лісового фонду на землі водного фонду, вилучено її у постійного лісокористувача та передано в оренду підприємству.

Оскільки поновлення договору оренди відбулось всупереч нормам законодавства, прокуратурою було направлено відповідний позов до суду.

Рішенням Господарського суду позов прокуратури задоволено у повному обсязі, зобов’язано підприємство повернути у відання держави в особі Харківської обласної державної адміністрації та ДП «Куп’янське лісове господарство» зазначені земельні ділянки.

Наразі прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури