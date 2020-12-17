На Київщині ліквідовано діяльність нелегальних АЗС, вилучено пальне та обладнання на ₴1,8 млн.

Обласною прокуратурою спільно з податковою міліцією виявлено та припинено діяльність трьох автозаправних станцій, які працювали без отримання відповідних ліцензій на роздрібну торгівлю пальним і скрапленим газом та з грубим порушенням правил безпеки.

За фактом незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час обшуків вилучено обладнання, за допомогою якого здійснювалась незаконна діяльність, чорнова бухгалтерія, комп’ютерна техніка, майже 12 тисяч літрів скрапленого газу, понад 10 тон дизельного пального та 8 тисяч літрів бензину А-95.

Слідство триває, вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень. До суду скеровані клопотання щодо накладення арештів на вилучене обладнання та пальне, призначено експертизи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури