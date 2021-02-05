На Київщині оперативно затримали зловмисників за розбійний напад та пограбування

Наразі двоє нападників затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та до обрання запобіжного заходу перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.

До Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення від 45-річної жительки міста Кагарлик про те, що до її будинку проникли двоє чоловіків з ножем, завдали жінці декілька ударів по обличчю, викрали документи на земельну ділянку та зникли у невідомому напрямку.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та екіпаж поліції охорони. Потерпіла надала прикмети нападників та поліцейські, не зволікаючи, розпочали невідкладні оперативно-розшукові дії.

Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів, 23 та 38 років. Один з них раніше судимий за вбивство. В якості речових доказів поліцейські вилучили в нападників ніж, викрадені документи та верхній одяг.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області