На Київщині у держвласність повернуто 22 га земель лісового фонду вартість понад ₴150 млн.

Київською обласною прокуратурою вжито заходів щодо реального виконання рішення суду, яким задоволено позов обласної прокуратури в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України та ДП “Київське лісове господарство” до однієї районної державної адміністрації області та громадян про визнання недійсними розпоряджень, державних актів на право власності на земельні ділянки лісового фонду та витребування їх з незаконного володіння.

Так, прокуратурою доведено в суді, що на підставі розпоряджень органу державної влади, всупереч вимогам земельного та лісового законодавства, спірні земельні ділянки лісового фонду загальною площею 22 га вартість понад 150 млн. грн., що законодавчо обмежені у цивільному обороті, поза волею їх дійсного власника – народу України, вибули з державної власності.

На виконання рішення суду, до Реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про скасування речового права за громадянами та реєстрації права власності за державою в особі Кабінету Міністрів України, чим остаточно поновлено право власності держави на землі, що незаконно та безпідставно з неї вибули.

Київська обласна прокуратура