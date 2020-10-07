На Луганщині недобросовісного орендаря зобов’язано повернути сільгоспземлю вартістю ₴3,6 млн. та сплатити орендну плату 

За позовом Сєвєродонецької місцевої прокуратури у судовому порядку розірвано 12 договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею понад 36 га вартістю 3,6 млн грн та зобов’язано повернути їх у розпорядження територіальної громади.

Встановлено, що Муратівська сільська рада Новойдарського району передала фізичній особі землю з числа невитребуваних земельних часток (паїв).

Підставою для звернення до суду стала несплата з вересня 2019 року орендної плати за користування землею у порушення земельного законодавства та договірних зобов’язань, у зв’язку з чим місцевий бюджет недоотримав близько 50 тис. грн.

Під час розгляду позову Новоайдарський районний суд Луганської області підтримав позицію місцевої прокуратури також і щодо стягнення з недобросовісного орендаря заборгованості з орендної плати.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури